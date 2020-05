https://tv.libertaddigital.com/videos/2020-05-02/entrevista-a-albert-boadella-6073764.html?_ga=2.141935162.900738783.1588437134-1787876380.1571081440

Merci à Maurizio. Un court-métrage italien bien fait résume et synthétise l’usage par l’élite antéchristique de la pandémie : vaccins, surveillance, fin du cash, contrôles, etc. On oublie la fin des familles et le programme d’extermination malthusienne, on fait semblant de croire à un contrôle migratoire. Et de rappeler l’intense préparation télévisuelle (Walking dead) et cinématographique (Contagion, Hunger Games) qui, à partir d’Hollywood, a gangréné le subconscient pas très subtil et cultivé de nos contemporains zombis. Mais l’important n’est-il pas d’être motivé par ce qui va nous arriver ? Et la majorité l’est, pas vrai ? Comme disait Céline en 1940 : Et les Français sont bien contents, parfaitement d’accord, enthousiastes. Une telle connerie dépasse l’homme. Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer sinon que les temps sont venus, que le Diable nous appréhende, que le Destin s’accomplit.