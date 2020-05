Comment réagissent les Français de souche ? Ne cherchent-ils pas comme les Juifs, dans une fuite désespérée, une solution à leur angoisse?

Les Français historiques fuient leurs quartiers devenus invivables; ils fuient leur pays quand ils le peuvent. Ils tentent de protéger leurs économies en les plaçant ailleurs, de protéger l’intégrité physique et psychique de leurs enfants soumis à la violence de la rue, de l’école, de la télé… et à une violence encore plus destructrice, celle d’une législation devenue folle et qui impose des règles défiant le bon sens cher à Descartes.

Les Juifs doivent leur survie au fait qu’il a toujours existé un ailleurs où se réfugier.

Ils sont aujourd’hui, de fait, chassés de certains pays d’Europe dont les gouvernements sont impuissants à assurer leur sécurité physique. Ne fuient-ils pas la France par milliers?

Le drame absolu que connaît notre époque vient du fait que cet ailleurs meilleur tend à se rétrécir comme peau de chagrin.

Avec la mondialisation, se met en place une sorte de gouvernance mondiale qui tend à faire disparaître l’existence d’un ailleurs. Le règne d’une sorte de Big Brother commence. L’intolérance européenne à l’égard d’Israel n’est-elle pas l’expression de ce rejet de l’autre qui est devenu la marque de la politique européenne?

Ce Français a le sentiment d’être tenu pour quantité négligeable. Il n’est bon qu’à travailler, payer, subir.

Insulté, agressé, il est livré sans défense à la canaille des rues et soumis à l’insécurité d’une législation qu’il est incapable de comprendre ou maîtriser. Pour toutes les grandes bureaucraties publiques ou privées, il est devenu une proie! Leur devise n’est-elle pas, comme me le rappelait un directeur des impôts, « plumer la volaille sans la faire crier? »

Comme le Juif d’hier, le Français d’aujourd’hui est objet de moqueries. On le raille. On l’humilie sans cesse. On piétine les valeurs auxquelles il croit, auxquelles il est attaché.

Paraphrasant l’abbé Sieyès, on pourrait dire:

1) Qu’est-ce que le Français de souche? – TOUT.

2) Qu’est-il devenu dans l’ordre politique? – RIEN.

3) Que demande-t-il ? – À ÊTRE QUELQUE CHOSE.

Que 2015 marque l’émergence dans la sphère politique, des classes moyennes.

Alors, la république Française retrouvera ses couleurs.

Alors la devise Liberté-Égalité-Fraternité reprendra sens.

