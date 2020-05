https://tass.com/russia/1152881

En raison des mesures de confinement prises en Russie depuis le 28 mars, l’activité économique et la demande sont à l’arrêt. Le pays, très dépendant de ses exportations de brut, est également très touché par la crise sans précédent du marché pétrolier.

L’institution monétaire prévoit donc une baisse du PIB comprise entre 4 et 6% en 2020, avant de se reprendre avec une croissance de 2,8 à 4,8% en 2021 et de 1,5 à 3,5% en 2022. Cette année, le coup le plus dur devrait survenir au deuxième trimestre (-8%).

« L’épidémie a perturbé le rythme de la vie économique et commerciale en Russie », a affirmé vendredi le président Vladimir Poutine. La veille, il avait estimé que l’épidémie « menace principalement la vie et la santé humaine » mais a un impact « tout aussi dangereux » sur l’économie.

Selon les prévisions de la Banque centrale, le prix moyen du baril de pétrole « Oural », ressource clé de la Russie, devrait être de 27 dollars cette année, bien moins que les 55 dollars prévus précédemment. Il devrait se reprendre à 35 dollars en 2021 et 45 dollars en 2022.