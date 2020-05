https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinoc%C3%A9ros_(Ionesco)

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/04/03/un-lecteur-et-la-soumission-suicidaire-de-la-masse-abrutie-par-la-tele-et-ses-statistiques-truquees-dapres-le-test-dobeissance-du-psychologue-stanley-milgram-toute-population-mondiale-est-con/

Et par un légendaire et anonyme lecteur :

« D’après le test d’obéissance du psychologue Stanley Milgram, toute population mondiale est constituée de 65 à 67% d’obéissants à n’importe quelle autorité : religions, gouvernements, partis politiques, groupes de personnes…, entre 23 à 25% de moins obéissants, et de seulement environ 10 % de réfractaires à toute autorité. Ces 65 à 67% de lobotomisés consentants n’ont élu depuis cinq décennies que des vendus à divers groupes de pression et pays. Et au bout d’une cinquantaine d’années de destruction de la France et d’autres pays, nous sommes maintenant arrivés juste au bord du précipice. Nous sommes arrivés à l’ultime stade du pourrissement généralisé qui précède la guerre civile, la famine, la souffrance, la mort… »