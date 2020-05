« Que donnera la stratégie actuelle du gouvernement ? ». C’est la question que s’est posée une équipe d’épidémiologistes de l’AP-HP et de Columbia University dans le cadre d’une étude du plan de déconfinement annoncé par Edouard Philippe élaborée pour la société Public Health Expertise. Et les différents scénarios envisagés par les chercheurs et transmis à Matignon sont bien sombres, rapporte L’Opinion. A terme, le déconfinement progressif à partir du 11 mai choisi par le gouvernement pourrait en effet causer la vie à des dizaines de milliers de personnes, dans le meilleur des cas. about:blankclosevolume_off

L’absence de masques causerait la mort de 165 000 personnes

Dans cette étude, les épidémiologistes fournissent trois indications. Ils estiment dans un premier temps qu’un prolongement du confinement général, même avec une politique de test efficace, ne serait d’aucune utilité d’un point de vue sanitaire. Quoiqu’il arrive, que les Français sortent de chez eux le 11 mai ou en juillet, le bilan total pourrait s’élever à 200 000 morts si les gestes barrières ne sont pas respectés. Deuxièmement, la modélisation proposée par les chercheurs garantie que les masques sont un outil efficace, rapporte L’Opinion. Si la population en est dépourvue, la mortalité pourrait toucher 165 000 personnes, même en respectant les gestes barrières. Dans le contexte choisi par le gouvernement, quand bien même chacun respecte les gestes barrières et porte un masque, le meilleur bilan serait… de 85 000 morts.

