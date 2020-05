C.J. Hopkins :

Malgré le fait que nous soyons confrontés à un virus qui est clairement mortel pour les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé, mais qui n’est tout aussi clairement pas une menace mortelle pour la majorité de l’espèce humaine, les gens se recroquevillent à l’intérieur leurs maisons comme si l’Apocalypse Zombie avait enfin commencé [3]. Beaucoup semblent croire que ce virus est une sorte de grippe extraterrestre terroriste (ou virus de destruction massive VDM) qui vous tuera à la seconde où vous le respirerez.Ce n’est pas surprenant du tout, car, selon le récit officiel, ses pouvoirs destructeurs sont presque illimités. Non seulement il effacera vos poumons, liquidera tous vos autres organes principaux et vous tuera avec des caillots sanguins et des dommages intestinaux. De plus, il provoque maintenant des «accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes adultes» et peut-être un cancer de la prostate spontané, et Dieu sait ce que les autres horreurs médicales!Selon tous les «scientifiques» et autres «experts médicaux» (c’est-à-dire ceux qui se conforment au récit officiel, pas tous les autres scientifiques et experts médicaux), il ne ressemble à aucun autre virus qui ait jamais existé dans l’histoire des virus. Il ne suit certainement pas le schéma typique de propagation extensive sur une période limitée, puis de disparition rapide de lui-même, quelles que soient les mesures prises pour le contrecarrer, comme cette étude israélienne semble l’indiquer.De plus, «nous n’avons aucune immunité contre cela», c’est pourquoi nous devons tous rester «enfermés» comme des détenus indisciplinés dans un pénitencier jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être concocté et imposé à chaque personne vivante sur terre. Apparemment, ce vaccin miracle obligatoire nous rendra magiquement immunisés contre ce virus contre lequel nous n’avons aucune immunité (et sommes totalement incapables de développer l’immunité), laquelle immunité sera certifiée sur nos «papiers d’immunité» obligatoires, dont nous aurons besoin pour voyager, obtenir un emploi, envoyer nos enfants à l’école et, vous savez, montrer aux policiers quand ils nous arrêtent dans la rue parce que nous avons peut-être l’air d’être «infectés».

https://www.unz.com/chopkins/virus-of-mass-destruction/

FILM THE ISLAND (2005) : NOUS LES CONTRÔLONS EN LEUR FAISANT CROIRE A UNE CONTAMINATION MASSIVE…ILS SONT COMME DES ENFANTS…