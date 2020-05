Toujours en verve, l’entité qui en sous-France détient officiellement le pouvoir échange vos cerveaux contre des masques : le 5G chinois sera installé partout contre de l’équipement…

Depuis le 23 mars dernier, le gouvernement d’Emmanuel Macron a adopté 25 ordonnances pour lutter contre le coronavirus. Cependant l’une de ces ordonnances ne concerne pas le Covid-19, mais l’installation d’antennes relais sur le territoire pour préparer l’installation de la 5G.

En application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, vingt-cinq ordonnances ont été prises par le Conseil des ministres. La 6ème ordonnance, n° 2020-320 du 25 mars 2020, a été confirmée au JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 45.

Selon cette ordonnance, « quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques sont ainsi aménagées: la suspension de l’obligation de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique ; la possibilité pour l’exploitant d’une station radioélectrique de prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences ; la réduction du délai d’instruction des demandes de permissions de voirie ; et la dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire. »

En d’autres termes, les antennes-relais pourront être maintenant installées sans prévenir les municipalités ni du nombre, ni du lieu. D’après Média pour Tous, l’agence nationale des fréquences contrôlait auparavant scrupuleusement l’installation de chaque antenne. Elle veillait notamment au respect des valeurs limites d’exposition des citoyens aux champs électromagnétiques. Avec cette ordonnance, ce sont les exploitants du réseau qui pourront « prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’agence » sans surveillance sanitaire.

L’installation de la 5G implique une multiplication des antennes-relais. Selon France 24, ces antennes ont une portée courte car leur fréquence est plus haute. Il faudra alors avoir recours à ce que l’on appelle les smallcells, à savoir des petites antennes reliées à une sorte de grosse « antenne-mère » et dissimulables dans le mobilier urbain, beaucoup plus nombreuses que la 4G ou la 3G.

La France laisse entrer une usine d’équipements Huawei pour la 5G, la première usine hors de Chine

On a appris fin février, que le géant chinois Huawei allait installer en France un site de production d’équipements radio pour la 5G, une première hors de Chine. Le site, qui représentera un investissement minimal de 200 millions d’euros et emploiera dans un premier temps 500 personnes, produira des équipements destinés à l’ensemble du marché européen.

« Le site fabriquera dans un premier temps des équipements radio (par exemple des antennes, NDLR) puis s’étendra à d’autres produits dans le futur, en fonction des besoins du marché européen », a indiqué Liang Hua le président du groupe en France.