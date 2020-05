https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

«Ordre hors du chaos»: comment les plans de l’élite ont été annoncés dans la culture populaire

La philosophie de base de l’élite occulte et ses plans pour l’humanité sont cachés à la vue. Des monuments célèbres aux films à succès, tout est organisé pour ceux qui ont «les yeux pour voir». Au centre de tout cela, une devise: Order Out of Chaos.

Publié il y a 4 semaines

sur 10 avril 2020

ParVigilant Citizen

Ce thème se retrouve dans toute la culture populaire, en particulier dans les produits financés et commandés par l’élite occulte. Pourquoi donc? Parce que, depuis le 19ème siècle, la devise officielle de l’élite occulte est Ordo Ab Chao, latin pour Order Out of Chaos.

Il s’agit d’un insigne représentant le 33e degré en franc-maçonnerie (le plus haut degré possible). En haut, la devise officielle du diplôme: Ordo Ab Chao.

Comme dans tout le reste de la franc-maçonnerie, la devise Order Out of Chaos a plusieurs significations, allant des actes métaphysiques nébuleux à l’ingénierie sociale concrète. À plus grande échelle, cette devise est la recette ultime d’un changement radical dans la société: 1) Un événement provoque le chaos et la panique 2) Une solution fait surface qui arrive également à faire avancer l’agenda de l’élite 3) La société change sans résistance.

De nos jours, le but ultime de l’élite est de créer un gouvernement mondial qui contrôle les ressources mondiales tout en maintenant les masses maîtrisées et surveillées grâce à des tactiques policières. Les «solutions» à la crise virale actuelle représentent de grands pas dans cette direction.

C’est pourquoi ils accueillent ces moments de chaos. Ce sont des opportunités. Tandis que les masses souffrent et s’affaiblissent, l’élite gagne en puissance et en contrôle. Et, puisque les symboles gouvernent le monde, Order Out of Chaos est célébré dans toute la culture populaire à travers le symbolisme. Voici quelques exemples par ordre chronologique.

Géorgie Guidestones

Depuis leur dévoilement en 1980, les énigmatiques Georgia Guidestones ont dérouté les gens avec leurs messages inquiétants. En effet, inscrits sur de gigantesques dalles de pierre figurent «10 commandements» pour une nouvelle ère. Et le premier dit: Maintenez l’humanité sous 500 millions. Pour satisfaire ce monument, la population mondiale actuelle doit être réduite d’au moins 90%.

Une dalle des Guidestones.

Comme expliqué dans mon article Sinister Sites – The Georgia Guidestones , tout sur ce monument est conforme à l’agenda de l’élite occulte. Du gouvernement mondial au contrôle de la population, tout est là. Voici les dix «commandements»:

1. Maintenir l’humanité sous 500 000 000 en perpétuel équilibre avec la nature.

2. Guider judicieusement la reproduction – améliorer la forme physique et la diversité.

3. Unir l’humanité à une nouvelle langue vivante.

4. Règle la passion – la foi – la tradition – et toutes choses avec une raison modérée.

5. Protégez les gens et les nations avec des lois justes et des tribunaux justes.

6. Laissons toutes les nations gouverner la résolution interne des différends externes devant un tribunal mondial.

7. Évitez les petites lois et les fonctionnaires inutiles.

8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux.

9. Prix vérité – beauté – amour – recherche de l’harmonie avec l’infini.

10. Ne soyez pas un cancer sur la terre – Laissez de la place à la nature – Laissez de la place à la nature.

Cette crise actuelle nous pousse vers ces commandements. Par exemple, un monde en détention est clairement un exercice «d’équilibre entre les droits personnels et les devoirs sociaux». De plus, nous «laissons définitivement de la place à la nature».

Un titre du NZ Herald sur les «avantages» environnementaux de cette crise.

En bref, les Georgia Guidestones «attendent avec impatience» un événement apocalyptique massif pour apporter des changements spécifiques au monde. Et ce n’est pas le seul point de repère à communiquer ce message spécifique aux États-Unis.

Peintures murales de l’aéroport international de Denver

Comme expliqué dans l’article Sinister Sites – Denver International Airport , il y a un tas de choses étranges qui se passent à la DIA. Au centre de tout cela, une peinture murale à 4 panneaux montrant la mort et le chaos, suivie de la création d’un nouveau monde. Comme l’indique mon article de 2009:

«Lorsque vous analysez le symbolisme des peintures murales, vous vous rendez compte qu’elles racontent une histoire terrifiante d’événements futurs sur le point de se produire, comme s’il s’agissait d’une sorte de prophétie. Il existe des références sociales et politiques spécifiques et d’autres détails occultes qui transforment fondamentalement ces peintures en un manifeste du Nouvel Ordre Mondial. »

Au risque de vous faire des cauchemars ce soir, voici une des peintures murales.

Une figure militariste massive portant un masque à gaz enfonce une colombe dans le cul. Une ligne infinie de mères pleurent en tenant des bébés morts. Est-ce ce que vous voulez voir avant de monter dans un avion?

Pour une raison quelconque, j’ai toujours trouvé l’arc-en-ciel au sommet de cette murale extrêmement troublant. Encore plus dans le contexte actuel.

Au milieu de la fermeture de la pandémie, une tendance mondiale a émergé de l’enduit d’arcs-en-ciel sur les fenêtres et les lieux publics.

Je n’analyserai pas les quatre peintures murales ici, mais la fin est heureuse.

Après la mort et la dévastation: renaissance d’un nouveau monde uni autour d’une sorte de plante lumineuse.

Une fois de plus, une œuvre d’art placée dans un espace public raconte l’histoire d’un chaos massif suivi de la renaissance d’un nouveau monde qui unit toutes les nations.

Peintures murales de Bank of America

Les peintures murales énigmatiques exposées au centre d'affaires de Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord, tournent autour du même thème général que les sites sinistres ci-dessus.

Les trois peintures murales exposées au siège de Bank of America.

Comme expliqué en détail dans mon article Le symbolisme occulte trouvé sur les peintures murales de Bank of America , il y a une richesse de symbolisme ici. Au centre de tout: l’Ordre hors du chaos.

La fresque à droite est appelée «Planification / Connaissance» et elle est remplie de symbolisme occulte et maçonnique. Il nous dit essentiellement que ceux qui «planifient» le monde ont une «connaissance» occulte.

La fresque centrale est appelée «Chaos / Créativité». Il dépeint une période de transition caractérisée par des troubles et l’oppression. Il y a des troubles civils, des personnalités militaires dans les rues et des barbelés partout. Il y a aussi ce gars:

Parmi le chaos, il y a une personne portant un costume de matières dangereuses. À la différence de la fresque murale de la DIA, la période de chaos semble être liée à une sorte de menace biologique.

Flash en avant pour l’instant. C’est tout ce que nous voyons dans les nouvelles:

Les gens en combinaisons de matières dangereuses sont partout dans l’actualité en ce moment.

Enfin, la peinture murale de gauche est intitulée «Fabrication / construction». Il représente principalement un travailleur après un travail bien fait. Ordre hors du chaos. Encore.

Le film 2012

Les films de catastrophe attirent le public avec de grands effets visuels… pour ensuite l’endoctriner avec des messages. Sorti en 2009, le film 2012 dépeint la fin du monde comme prédit par les Mayas ou autre chose. Au-delà des scènes spéculaires de monuments célèbres détruits, le film véhiculait un seul message: seule l’élite survivrait à une période de chaos.

Le slogan du film: «Nous avons été prévenus». L’image sur l’affiche: Le monument brésilien «Christ Rédempteur» tombant. Symbolique.

Comme expliqué dans mon article La signification symbolique cachée du film «2012» , l’histoire parle moins de la fin du monde que de l’élite mondiale qui survit à une crise majeure. En effet, dans le film, l’élite savait qu’un cataclysme arrivait des années à l’avance et ils l’ont caché aux masses. Ils ont utilisé ce temps pour se préparer à une nouvelle ère tandis que le reste de la population mondiale devait mourir.

Les Jeux Olympiques ont été suspendus. Un peu comme les Jeux olympiques de 2020.

Dans le film, l’élite demande à la Chine de construire d’énormes navires qui protégeraient les «élus» alors que le monde serait anéanti. Le prix d’un billet pour entrer dans ces navires: 1 milliard d’euros par personne.

La reine d’Angleterre monte à bord du navire en Chine.

En fin de compte, les élus ont survécu au cataclysme tandis que le reste du monde est mort. Leurs navires ont débarqué en Afrique et l’élite a commencé une nouvelle civilisation en place qu’ils ont appelée Cape Hope. Encore une fois, nous en voyons des échos aujourd’hui.

Bien que 2012 ne soit pas un virus mortel, il représente symboliquement la philosophie de base de l’élite: Order Out of Chaos.

The Economist Magazine

Depuis des années, The Economist rampe sur les gens depuis des années avec des couvertures de magazines étranges et énigmatiques qui semblent faire de sombres prédictions. Alors que certains pourraient dire «qui s’en soucie», il y a une raison pour laquelle ce magazine devrait être pris au sérieux: The Economist est directement lié à l’élite mondiale – ceux qui font de ces prédictions une réalité. Comme je l’ai écrit dans l’article The Economist 2015 Cover is Filled With Cryptic Symbols and Dire Predictions :

«Je ne dédierais pas normalement un article entier analysant la couverture d’une publication, mais ce n’est pas une publication. Il s’agit de The Economist et il est directement lié à l’élite mondiale. Il appartient en partie à la famille bancaire Rothschild d’Angleterre et son rédacteur en chef, John Micklethwait , a participé à plusieurs reprises à la conférence de Bilderberg – la réunion secrète où les personnalités les plus puissantes du monde de la politique, de la finance et des médias discutent politiques mondiales. Le résultat de ces réunions est totalement secret. Il est donc sûr de dire que les gens de The Economist savent des choses que la plupart des gens ne savent pas. »

Cela étant dit, voici la couverture de The Economist intitulée «Le monde en 2019».

Couverture de «The World in 2019» de The Economist.

Je ne vais pas tout analyser ici (lire mon article complet à ce sujet ici ), mais voici quelques détails pertinents dans le contexte d’aujourd’hui.

Les quatre cavaliers de l’Apocalypse. L’un d’eux porte un masque.

Le livre de l’Apocalypse décrit le cavalier comme un signe avant-coureur du jugement dernier. On dit que le cheval blanc symbolise la conquête,La peste et la venue de l’Antéchrist; Le cheval rouge représente la guerre; le cheval noir est associé à la famine, et le cheval pâle apporte la mort. Dans le contexte actuel, on pourrait dire que la crise actuelle a simultanément entraîné certaines formes de conquête, de peste, de famine et de mort.

Voici un autre élément étrange trouvé sur la couverture.

En bas à gauche de la couverture se trouve un pangolin.

Bien qu’il existe plusieurs théories concernant les origines du virus, il y en a une qui continue d’apparaître dans les médias de masse: elle a été transmise à l’homme par un pangolin.

Un titre du NY Times.

Un titre de la conversation.

La couverture contient d’autres détails plus pertinents que jamais: une cigogne portant un bébé avec un code-barres ( Bill Gates veut créer une «identification numérique» grâce à la vaccination à la naissance ); «L’homme de Vitruve» tenant un QR Code (la Chine exige désormais que les gens montrent un QR Code sur leur téléphone pour se déplacer).

Maintenant, voici la couverture du dernier numéro de The Economist.

La main de l’élite tient les masses «en laisse». Comme un chien. Voilà ce qu’ils veulent.

Ordre hors du chaos.

Madonna Eurovision Performance

Il y a environ un an, j’ai analysé la grande finale du concours Eurovision qui est l’un des événements non sportifs les plus regardés au monde. Le spectacle a culminé avec une performance dérangeante et profondément occulte de Madonna qui semble prédire les choses à venir. Après avoir participé à une sorte de rituel occulte, un groupe de personnes portant des masques à gaz a entouré Madonna.

Madonna portant une couronne (couronne) entourée de gens dans des masques à gaz.

Lorsque Madonna a interprété la chanson Future , elle a chanté:

Tout le monde ne vient pas dans le futur

Tout le monde n’apprend pas du passé

Tout le monde ne peut pas venir dans le futur

Tout le monde ici ne va pas durer

Ensuite, Madonna souffle un vent de mort sur les gens masqués et tout le monde meurt. De plus, en arrière-plan, la Statue de la Liberté est brisée. Aujourd’hui, nos libertés sont également brisées.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, Madonna dit des choses étranges sur le virus. Dans une récente vidéo publiée sur son compte sur les réseaux sociaux, Madonna a dit ceci à propos de la pandémie:

«C’est le grand égaliseur, et ce qui est terrible, c’est ce qui est génial. Ce qui est terrible, c’est que cela nous rend tous égaux à bien des égards – et ce qui est merveilleux, c’est que nous nous égalons tous à bien des égards. »

Personnellement, je n’utiliserais pas le mot «merveilleux» à proximité de ce virus. Mais je ne suis pas un psychopathe connecté à l’élite. En parlant de cela, Madonna s’est également associée à ceux qui veulent transformer cette crise en cauchemar orwellien.

En conclusion

Bien que cet article ait examiné des éléments très différents, ils ont quelques points en commun. Tout d’abord, ils ont été financés et commandés par l’élite. Deuxièmement, ils font tous partie de la culture populaire, qui définit et «colore» notre société. Troisièmement, ils racontent tous une histoire similaire: «l’accueil» d’une crise majeure pour inaugurer un nouvel ordre mondial.

On pourrait se demander: «Pourquoi ces messages sont-ils toujours là? Ne voudraient-ils pas garder leurs plans secrets? ». Non. Les plans doivent être cachés à la vue, pour plusieurs raisons. Premièrement, le concept de programmation prédictive nous dit que, une fois que les masses sont exposées à une idée choquante, elles sont moins choquées et acceptent davantage quand elle se produit réellement. Deuxièmement, l’élite croit aux lois karmiques. Si les masses sont correctement prévenues et si elles acceptent volontiers ce qui se passe, l’élite est libérée de la «vengeance» karmique. Enfin, les symboles gouvernent le monde. Tout au long de l’histoire, le symbolisme des personnes au pouvoir a toujours été appliqué dans toute la société.