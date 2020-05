IL AJOUTE :

Chine et déclin occidental, suite : « En Janvier, le différentiel de croissance prévu entre la Chine et les USA était de 4 points; entre la Chine et la zone euro de 4,7 points. A la réactualisation d’avril, le différentiel de croissance prévu entre la Chine et les USA est passé à 7,1 point, et entre la Chine et la zone euro à 8,7 points… le basculement vers lEurasie de la puissance économique et donc de la puissance militaire et géopolitique mondiale était observé depuis longtemps par tous les experts. La crise Covid-19 va accélérer ce basculement que je décrivais déjà en mars 2018. » Certes, mais nos élites nous extermineront…