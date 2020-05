Virus et dissimulation chinoise : Zerohedge accuse les autorités de l’empire du milieu en citant les services secrets allemands (pourquoi allemands du reste ?). Ne pas oublier notre génial Strategika 51 : « Le monde est un simulacre de théâtre et nous de simples esclaves confinés dans des cuisines vides »

Les renseignements allemands ont révélé que le président chinois Xi Jinping avait demandé au directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Thebreyesus de couvrir la gravité de la pandémie de coronavirus en janvier , selon Der Spiegel .

Lors d’une conversation le 21 janvier – une semaine après que l’OMS a assuré au monde qu’il n’y avait « aucune preuve claire d’une transmission interhumaine » – Xi aurait demandé à Tedros de ne pas révéler que le virus était en fait transmissible entre humains et de retarder la déclaration que le coronavirus était devenu une pandémie – malgré le fait que le virus soit considéré comme un par les anciennes directives de l’OMS .

Et tandis que l’OMS a annoncé le 22 que les données collectées par le biais de sa propre enquête « suggèrent que la transmission interhumaine a lieu à Wuhan », ce qui, selon eux, nécessitait une analyse plus approfondie « pour comprendre toute l’étendue », ils ont attendu jusqu’au 11 mars pour déclarer le virus pandémique

Comme Brahma Chellaney de Project Syndicate l’a écrit le mois dernier:

Il est désormais largement reconnu que la culture politique chinoise du secret a contribué à transformer une épidémie virale locale en la plus grande catastrophe mondiale de notre époque. Loin de tirer la sonnette d’alarme lorsque le nouveau coronavirus a été détecté à Wuhan, le Parti communiste chinois (PCC) a caché l’épidémie, lui permettant de se propager à grande échelle. Des mois plus tard, la Chine continue de semer le doute sur les origines de la pandémie et de retenir des données potentiellement vitales.

À la mi-janvier, le corps a tweeté que les enquêtes menées par les autorités chinoises n’avaient trouvé aucune preuve claire de la transmission interhumaine du virus. L’avis de Taiwan du 31 décembre selon lequel une telle transmission se produirait probablement à Wuhan a été ignoré par l’OMS, même si les informations avaient été suffisantes pour convaincre les autorités taïwanaises – qui peuvent avoir de meilleurs renseignements sur la Chine que quiconque – d’ instituer des mesures préventives chez elles avant autre pays, y compris la Chine.

La publicité persistante de l’OMS sur le récit chinois a endormi d’autres pays dans une complaisance dangereuse, retardant leurs réponses de plusieurs semaines. En fait, l’OMS a activement découragé l’action. Le 10 janvier, alors que Wuhan était prise par l’épidémie, l’OMS a déclaré qu’elle «ne recommandait aucune mesure de santé spécifique pour les voyageurs à destination et en provenance de Wuhan», ajoutant que «le dépistage à l’entrée offre peu d’avantages». Il a également déconseillé «l’application de toute restriction de voyage ou commerciale à la Chine».

Même après que le pneumologue le plus célèbre de Chine, Zhong Nanshan, ait confirmé la transmission interhumaine le 20 janvier, l’OMS a continué de saper les réponses efficaces en minimisant les risques de transmission asymptomatique et en décourageant les tests à grande échelle. Pendant ce temps, la Chine accumulait des équipements de protection individuelle – réduisant les exportations d’EPI fabriqués en Chine et d’autres équipements médicaux et important le reste de l’approvisionnement mondial. Au cours de la dernière semaine de janvier, le pays a importé 56 millions de respirateurs et de masques, selon les données officielles.

Ce n’est un secret pour personne que la Chine s’est engagée dans une dissimulation massive alors que le coronavirus de Wuhan devenait incontrôlable. Dans le même temps, le PCC a autorisé des dizaines de milliers de personnes à voyager pour le nouvel an lunaire chinois.

Alors que la situation continue d’évoluer et que les récits se forment, examinez attentivement et rappelez-vous qui défend qui.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-asked-who-delay-pandemic-announcement-deny-human-human-transmission-german