Le monde est un simulacre de théâtre et nous de simples esclaves confinés dans des cuisines vides ! Redécouvrez le trait de génie de Strategika51.org qui casse avec la doxa des antisystèmes : le conflit israélo-américano-irano-russo-sino-coréen comme farce et attrape…

Il y a plus de 25 ans de cela, un professeur dont j’ai oublié le nom assénait à un auditoire incrédule qu’il n’y aura jamais de guerre entre l’Iran et les États-Unis et encore moins avec Israël pour des raisons objectives liées à l’existence de très forts réseaux souterrains entre les véritables élites de tous ces pays. L’Iran est une oligarchie bicéphale entretenant en secret des couloirs avec ses « ennemis » apparents. Et notre professeur n’hésite point à remonter jusqu’à Darius et Esther pour expliquer pourquoi une guerre avec l’Iran sera toujours une mise en scène et une chorégraphie pour amuser ou alarmer les gogos que nous sommes. L’affaire Iran-Contras aurait dû nous alerter. En vain. La seconde guerre du Golfe également où l’Iran joua un rôle prédominant dans la victoire perçue des États-Unis sur l’Irak. Ou encore le rôle de l’Iran dans l’intervention US en Afghanistan. Les Bazaristes savent jouer aussi bien à la bourse que Trump et ses copains de la Kocher Nostra. Donc c’est un long théâtre d’ombres où seul le profit semble l’emporter. D’où l’extrême intelligence des Chinois et du profit maximal engrangé par les Turcs. Le monde est divisé entre des mafias qui s’accusent de violer les droits humains alors que toutes le font sans aucune distinction.