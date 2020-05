J’ai écrit ces derniers jours sur le thème de « qui va payer » l’ardoise colossale laissée par les évènements d’une part et les pseudo remèdes des autorités d’autre part .

Bien entendu pour l’instant on fait comme si de rien n’était et que les choses étaient gérables comme à l’accoutumée, par un peu de fuite en avant, beaucoup d’inflationnisme , et des tonnes de mensonges.

La réalité est que nous sommes au bout du rouleau et que les solutions si on ose les appeler ainsi, les solutions antérieures ne sont plus praticables:

-les déficits sont astronomiques

-les ratio de dettes ont rejoint les ratios des périodes de guerre

-les taux de prélèvements visibles sur les classes moyennes sont spoliatoires

-les actifs financiers dont l’inflation sert à masquer l’insolvablité sont au dela du bullaire.

Comme disent les élites , « quand c’est grave il faut mentir ».

De toutes façons sachez que par construction du système, les miracles n’existant pas il n’y a qu’une possibilité; d’une façon ou d’une autre c’est vous qui allez payer.

Les autorités qui représentent politiquement les ultra-nantis et la classe kleptocratique, celle qui détient les créances , ne vont pas accepter de moratorier ou rééchelonner les dettes , elles vont refuser les réechelonements et les dépreciations volontaires ou négociées.

Elles vont refuser de confisquer les hausses boursières qui sont un pur effet d’aubaine et vont laisser les ultra riches s’enrichir du simple fait de posséder des portefeuilles boursiers que la politique monétaire inflate.

Donc dis je, vous allez payer.

La répression financière comme on la désigne va étre féroce, la question se pose pour vous de savoir comment en être le moins possible victime. A quoi sert de travailler, de produire des richesses, d’innnover si c’est pour se faire dépouiller au coin du bois? Un pays en crise come la France, c’est la forêt de Bondy.

Pour cela vous devez vous interroger sur la nature de vos actifs, sur les vulnérabilités de votre patrimoine. Surtout n’espérez pas gagner de l’argent, c’est impossible.

En passant sachez que des mesures discrètes mais fortement scélérates sont déja en préparation pour hausser le taux de prédation dans les pays comme la France; ainsi on a supprimé l’anonymat des coffres-forts bancaires, ainsi le gouvernement prépare une loi de réorientation de l’épargne dont le but, vous vous en doutez est de vous faire prendre plus de risques, c’est à dire de vous exposer plus encore à l’inévitable destruction future.

Car à notre époque, sachez que: risque=certitude de perte.

Préserver son patrimoine c’est à dire son travail cristallisé est noble.

N’ayez pas honte, ceux qui doivent avoir honte ce sont ceux qui confisquent le patrimoine des autres et ceux qui vivent de la répartition de ce patrimoine sans rien faire.

Ceux qui doivent avoir honte ce sont les prédateurs et les chouchous des prédateurs. Ou alors c’est que monde n’est plus monde!

N’oubliez jamais ceux qui vivent de la répartition, vivent de ce qu’on a pris à d’autres Il ne faut jamais oublier que rien ne se perd, rien ne se crée. Pour donner aux uns il faut prendre aux autres et bien sur « faire en sorte qu’ils la ferment ».

Il y a un cas ou la prédation publique est justifiée, c’est dans le cas d’effet d’aubaine c’est à dire quand il y a enrichissement sans cause .

Et ce cas c’est celui des ultra-riches, des kleptocrates, de leurs complices des médias , de la haute fonction publique nationale, européenne, internationale, c’est le monde des politiciens, des pseudo experts etc.Rédigé parBruno Bertez