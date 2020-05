La masse critique est la masse de matériaux fissiles à atteindre pour déclencher une réaction nucléaire en chaîne. C’est-à-dire qu’une fois atteinte plus rien ne peut arrêter la réaction d’aller à terme.

Et bien moi je pense que la planète a atteint la masse critique de cons pour déclencher une réaction en chaîne inéluctable ! Et le pire c’est que contrairement à la radioactivité, dont on connaît le résultat, ici nous n’avons pas la moindre idée du résultat. Sur terre

Et j’entends les idiots, pardon c’est mon correcteur orthographique, les gens bienpensants me dire que la radioactivité c’est mal ! Et bien non une réaction radioactive est à l’origine de toute vie sur terre. Elle se produit dans notre cher soleil, tous les jours, et même à tout heure.

Alors me diriez vous on pourrait espérer que la masse critique de cons sur terre puisse déboucher sur une bonne chose. Et bien si vous me demandez mon avis, et même si vous ne me le demandez pas, je vous le donne : NON ! Car comme disait si bien Monsieur Einstein : deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine, mais un doute subsiste sur l’univers.

Bref la masse critique terme de chimie, prend toute sa splendeur dans le grand vide de la pensée unique humaine. Qui l’eût cru ?

antoine :

Béatrice et Antoine Binet 18:38 (il y a 1 minute) À moi

On touche le fond et on creuse :

-Depuis le debut du déconfinement, en 3 jours, la France est passé de 12,2 à 12,4 millions de chômeurs partiels : l’augmentation baisse !

65% des salariés du privés sont à l’arrêt contre 25% en Allemagne, Etats-Unis et Royaume-Uni.

– Des responsables parlent de reconfinement et la majorité des Français y seraient favorables, bien formatés.

– 10% des élèves sont en classe faute d’avoir rassuré les profs et les maires.

– M. Zemmour prédit l’éclatement de la zone euro d’ici 2 mois, l’Allemagne ne pouvant accepter le rachat des dettes françaises et italiennes par la BCE du fait de sa constitution.

– Nouveau drame : les frontières devront rester fermées pour raisons sanitaires. Les migrations sont empêchées par le virus.

Rendez-vous pour un beau feu d’artifice social dans 2 mois, le 14 juillet.