Si la Fed ou le gouvernement américain prétend émettre de l’argent réel ayant une véritable valeur, pourquoi ne pas simplement imprimer 21 500 milliards $ par an ? Cela équivaut au PIB annuel des États-Unis. Ainsi, au lieu d’avoir à travailler et à produire des biens, chaque adulte et enfant américain recevrait 65 000 $ (21 500 milliards $ divisés par 331 millions d’habitants). Personne n’aurait besoin de travailler et chacun pourrait dépenser son argent comme bon lui semble et vivre dans le bonheur total, comme à Shangri-La. Évidemment, quelqu’un devra produire de la nourriture et de fournir des services essentiels, mais tout cela pourrait être acheté dans des pays à bas coûts.

Si le gouvernement américain et la Fed croient vraiment qu’ils règlent tous les problèmes en imprimant de l’argent, pourquoi ne pas faire les choses à fond et imprimer l’équivalent du PIB annuel ? Et pourquoi s’arrêter à 21 500 milliards $ (le PIB actuel) ? Pourquoi ne pas imprimer 43 000 milliards $ pour doubler le niveau de vie ? Ou pourquoi ne pas aller jusqu’à 100 000 milliards $, afin que tout le monde puisse vraiment s’enrichir ? Si le système actuel basé sur l’impression de milliards de dollars ou même de dizaine de milliards de dollars fonctionne, j’aimerais que la Fed et le gouvernement expliquent pourquoi ils n’impriment pas des centaines de milliers de milliards de dollars. Insinuent-ils que l’impression de 10 000 milliards $ représente de l’argent réel, mais que 100 000 milliards $ est de la fausse monnaie ? Un observateur sérieux peut-il croire que ces 6 banques centrales sauveront le monde en imprimant de la monnaie sans valeur ? Jusqu’où pensent-elles pouvoir aller avec leur système de Ponzi avant que le monde ne découvre le bluff ?