Presse israélienne : Benjamin Netanyahu suggère de micropucer les enfants, et ses propositions sont critiquées par des experts pour de simples raisons techniques – et pas éthiques… Le point par le Jérusalem post alors que l’étau se resserre sur tous les peuples du monde… Raanan Shaked : le virus ne tue pas nos rêves, le gouvernement oui.

« Si les informations sur l’emplacement des enfants sont téléchargées sur Internet, un pédophile ayant une certaine connaissance du cyberespace peut envahir le système et les traquer », a déclaré le cyber-expert Einat Meron.

Par LEON SVERDLOV

8 MAI 2020 14:46

Les cyber-experts ont critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour sa proposition de « micropuce » les enfants qui retournent dans les écoles et les jardins d’enfants alors que la fermeture du coronavirus est levée, a rapporté vendredi Ynet.

Lors d’une conférence de presse lundi, Netanyahu a suggéré au ministère de la Santé d’utiliser une nouvelle technologie pour aider Israël à s’adapter à sa nouvelle routine alors que l’État lève le verrouillage du coronavirus. « C’est-à-dire une technologie qui n’a pas été utilisée auparavant et qui est autorisée par la législation que nous allons promulguer », a-t-il précisé.

«J’ai parlé avec nos chefs de la technologie afin de trouver des mesures dans lesquelles Israël est bon, comme des capteurs. Par exemple, chaque personne, chaque enfant – je le veux d’abord aux enfants – aurait un capteur qui déclencherait une alarme lorsque vous obtenez trop proches, comme ceux des voitures « , a déclaré le Premier ministre.

« Il sera difficile de le faire à plus d’un million d’écoliers qui retournent dans leurs établissements d’enseignement afin de garantir qu’un élève se trouve à une distance de deux mètres l’un de l’autre. C’est fictif et dangereux », a déclaré Einat Meron, experte en cyberrésilience, à Ynet. .

« Théoriquement, j’ai l’idée derrière ça », a-t-elle déclaré. « Mais bien que de telles micropuces sensibles à la distance existent dans les véhicules, elles sont différentes chez l’homme. » Selon Meron, « un bip sonore me disant que je me suis rapproché de quelqu’un ne suffit pas. Qui a dit que cela changerait quoi que ce soit? Je me serais rapproché de toute façon. »

L’expert a ajouté que « le véritable problème est l’application, et ici tout change. » Meron a déclaré à Ynet que « les micropuces pour enfants ne passeront aucun test – à la fois pratiquement et légalement ». Semblable à la notion de Meron selon laquelle informer les citoyens de leur distance n’affectera pas leurs actions, beaucoup craignent que l’État utilise les informations disponibles à partir des capteurs.

« Si les informations sur l’emplacement des enfants sont téléchargées sur Internet, un pédophile ayant une certaine connaissance du cyberespace peut envahir le système et les traquer en dehors de leurs écoles, les suivre et diffuser les informations sur d’autres plateformes », a déclaré Meron. « L’Etat peut-il en assumer la responsabilité? »

Le bureau du Premier ministre a répondu au rapport, disant que la suggestion de Ynet Netanyahu « ne doit pas être mise en œuvre par le biais de bases de données, mais par une technologie simple informant [les citoyens] de leurs distances. Il s’agit d’une option volontaire conçue pour aider les enfants à garder leurs distances, » comme Mobileye avec des véhicules. «

Le bureau a ajouté que la suggestion du Premier ministre est « une idée qui peut aider à maintenir la distanciation sociale, et il n’y aura aucune violation de la vie privée ».

Mercredi, Walla a rapporté que les mouvements de tous les véhicules en Israël avaient été suivis par la police et stockés dans une base de données non réglementée nommée Eagle Eye. Une source citée par le site des médias a déclaré que les informations « pourraient être conservées pendant des années ».

L’Association pour les droits civils en Israël (ACRI) aurait soumis une demande en vertu de la loi sur la liberté de l’information afin que la police divulgue l’étendue des opérations d’Eagle Eye, ainsi que le moment où les informations sur les mouvements des citoyens sont stockées dans le système.

La police israélienne a répondu à l’ACRI, affirmant que l’activité du système n’était pas normalisée en interne malgré plusieurs années d’opérations. « Quoi qu’il en soit, une fois finalisée, la procédure ne sera pas divulguée au public », a ajouté la police.

Fin mars, Yediot Aharonot a signalé qu’une base de données classifiée du Shin Bet (Agence de sécurité israélienne) stockait des informations sur tous les citoyens israéliens et la plupart des Palestiniens de Cisjordanie. Les données suivies par l’agence de sécurité comprenaient des mouvements, des appels téléphoniques et des SMS.

https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu-suggests-to-microchip-kids-slammed-by-experts-627381

https://www.ynetnews.com/article/HylxXku58