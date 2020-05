On vous prive d’air libre, on vous entasse dans le métro, alors bas les masques : Avec la muselière qui ne sert strictement à rien vous allez moins vous oxygéner, respirer votre propre CO2 normalement rejeté par la bouche et respirer toutes les microfibres et particules des masques pour vous polluer encore plus le système respiratoire. Vous finirez en anoxie cérébrale.

Bas les masques, lectrices, lecteurs, électrices, électeurs ! Signé (Pierre qui est) furax : Avec la muselière qui ne sert strictement à rien vous allez moins vous oxygéner, respirer votre propre CO2 normalement rejeté par la bouche et respirer toutes les microfibres et particules des masques pour vous polluer encore plus le système respiratoire. Et d’un point de vue psychologique et mental imaginez.. ; Santé les gueux ! CELA S’ APPELLE L’HYPOXIE ! RÉVEILLEZ-VOUS !

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2583925-hypoxie-signes-tissulaire-cerebrale-avion/

Définition

L’apport d’oxygène au corps humain est assuré par la respiration. L’oxygène respiré transite par les poumons où ils passent dans le sang se fixant à hémoglobine des globules rouges, qui le transporteur d’oxygène vers les tissus. Dans ce cadre, l’hypoxie désigne une diminution de la quantité d’oxygène apportée aux organes par le sang. « Elle est une conséquence de l’hypoxémie qui est la diminution de la quantité d’oxygène transportée par les globules rouges dans le sang, précise le Dr Nicolas Devos, anesthésiste réanimateur. L’oxygénation des organes et des tissus est alors insuffisante, et il peut en résulter une souffrance des cellules constituant les organes atteints. »

Selon leur origine, on peut parler notamment :

d’hypoxie tissulaire , qui désigne un apport insuffisant en oxygène par rapport aux besoins des tissus de l’organisme. L’hypoxie tissulaire ne se voit pas directement, on en constate les conséquences lorsque l’escarre apparaît.

, qui désigne un apport insuffisant en oxygène par rapport aux besoins des tissus de l’organisme. L’hypoxie tissulaire ne se voit pas directement, on en constate les conséquences lorsque l’escarre apparaît. d’hypoxie cérébrale est une forme d’hypoxie (un apport réduit en oxygène), impliquant spécifiquement le cerveau. Quand le cerveau est complètement privé d’oxygène, le terme utilisé est plutôt l’anoxie cérébrale.

est une forme d’hypoxie (un apport réduit en oxygène), impliquant spécifiquement le cerveau. Quand le cerveau est complètement privé d’oxygène, le terme utilisé est plutôt l’anoxie cérébrale. https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/14/catastrophe-des-masques-suite-le-dr-russell-blaylock-a-ecrit-un-article-complet-portant-sur-les-masques-faciaux-montrant-que-lutilisation-de-masques-chez-de-nombreux-patients-peut-facileme/

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/15/bas-les-masques-avec-la-museliere-qui-ne-sert-strictement-a-rien-vous-allez-moins-vous-oxygener-respirer-votre-propre-co2-normalement-rejete-par-la-bouche-et-respirer-toutes-les-microfibres-et-part/