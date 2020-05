Princess Cruises of Carnival Corp. a déclaré dimanche qu’un membre d’équipage, un Ukrainien de 39 ans, est décédé après avoir sauté de son navire Regal Princess dans le port de Rotterdam. L’équipage était en cours de rapatriement, a ajouté la société dans un communiqué envoyé par e-mail.

Un autre employé du Carnaval a été retrouvé mort dans sa cabine du navire Carnival Breeze. La personne n’était pas infectée par COVID-19 et aucun détail de ce décès n’a été fourni.

Et Royal Caribbean Cruises Ltd. a déclaré qu’un membre d’équipage a sauté par-dessus bord de leur navire Jewel of the Seas il y a environ deux semaines.

Krista Thomas, une ancienne responsable des croisières de Norwegian Cruise Line, qui gère deux pages Facebook pour les équipages bloqués et leurs familles, affirme que de nombreux employés sont désespérés et au bord du suicide.

