La plupart des atrocités de l’histoire humaine ont toutes été commises par des individus et des agents du gouvernement qui «ne faisaient que suivre les ordres» ou «obéissaient simplement à la loi». Le virus n’a donné aucun ordre. Ce sont les gens qui ont obéi aux ordres des tyrans qui ont écrasé l’économie et ruiné les moyens de subsistance des autres. La plupart des êtres humains pensent encore comme des esclaves. Au lieu de poser des questions ou d’utiliser des compétences de pensée critique pour demander si quelque chose va bien avant de le faire, ils obéissent simplement à une «autorité» perçue. La vérité est que ce verrouillage est la faute de tous ceux qui se sont conformés et de tous ceux qui ont utilisé forcé de se venger de ceux qui ont désobéi. C’était la même chose dans toutes les prises de contrôle tyranniques de l’histoire.

Larken Rose, l’auteur de Most Dangerous Superstition , explique à quel point il est horriblement dévastateur pour les humains de ne pas évoluer au point de ne pas dire «non» à un commandement immoral. La principale menace à la liberté et à la justice n’est ni la cupidité, ni la haine, ni aucune des autres émotions ou défauts humains généralement blâmés pour de telles choses. Au lieu de cela, c’est une superstition omniprésente qui infecte l’esprit des gens de toutes races, religions et nationalités, qui trompe les personnes décentes et bien intentionnées en soutenant et en préconisant la violence et l’oppression. Même sans rendre les êtres humains un peu plus sages ou vertueux, supprimer cette superstition éliminerait la grande majorité des injustices et des souffrances du monde.

Au lieu d’obéir aveuglément aux commandes, réfléchissez-y et demandez si ce que vous faites est bien. Avez-vous le droit moral de prendre les droits des autres? Appliquer même la plus petite quantité de pensée critique à quelque chose peut généralement amener les gens à ce qui est bien. Mais vous devez être prêt à vous regarder, à corriger vous-même vos erreurs et à assumer la responsabilité de vos propres actions. C’est exactement pourquoi la plupart des Américains ne le feront pas. Blâmer un virus et obéir aveuglément à la classe dirigeante et à ses fantassins est beaucoup plus facile que la pensée critique.

L’état policier et la tyrannie vous sont apportés par ceux qui souhaitent suivre les ordres, quelle que soit la moralité de l’ordre. Les tyrans ne peuvent pas avoir le pouvoir sans que les gens soient prêts à faire respecter la tyrannie. S’il n’y a pas de suiveurs d’ordre, il n’y a pas d’ordre.

