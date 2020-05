La santé suédoise et d’autres hauts responsables du gouvernement ont déclaré que la distance sociale, le lavage des mains, le fait de ne pas toucher votre visage et de rester à la maison en cas de maladie étaient quelques-uns des meilleurs moyens de limiter la propagation du COVID-19. Ils soutiennent que le port d’un masque facial rendrait les gens moins enclins à suivre les règles de distanciation sociale et fournit un faux sentiment de sécurité car il existe toujours un risque de transmission.

Le Premier ministre Stefan Lofven a également informé les journalistes lors de la conférence de presse: « Il existe un risque de faux sentiment de sécurité, que vous croyez que vous ne pouvez pas être infecté si vous portez un masque facial. »

Le site Web de l’Agence de la santé publique indique que le port d’un masque facial augmente la probabilité que le porteur touche son visage.

« Le virus peut se rassembler dans le masque et quand vous l’enlevez, le virus peut être transféré à vos mains et ainsi se propager davantage, » épidémiologiste de l’ État de la Suède Dr Anders Tegnell dit TSV .

« Les masques faciaux peuvent être efficaces contre les particules flottantes plus grandes [liées à la pollution de l’air], mais rien ne suggère qu’ils vous aident à vous protéger contre les virus aéroportés », a déclaré Tegnell.

SVT a suggéré que d’autres pays ont imposé le port du masque pour que les gens se sentent en sécurité, bien que, comme l’ont expliqué les autorités suédoises, il n’y ait aucune preuve concrète que les masques protègent les gens contre le virus.

https://www.zerohedge.com/health/no-mask-no-problem-sweden-pm-says-face-masks-offer-false-sense-security-against-virus

https://www.zerohedge.com/health/watch-uk-chief-medic-confirms-again-covid-19-harmless-vast-majority