Pourquoi les mondialistes ont viré Benoit XVI : Dans le climat de conformisme qui prévaut, qui a fait litière des idées et des valeurs, il semble à la plupart des gens que Ratzinger soit un ennemi du bien. Mais c’est nous qui n’avons pas réalisé que le bien, pour reprendre Philippe Muray, était devenu un « empire ». Et que ce pape était devenu son grand dissident à interner, à réduire au silence.

Un des éléments qui court comme un fil rouge tout au long du livre, et qui est la clé de lecture de l’œuvre de Joseph, cardinal Ratzinger d’abord, puis Benoît XVI, est l’incompatibilité de son génie avec les puissances qui gouvernent le monde occidental. Meotti cite Finkielkraut, qui dit de Ratzinger :

Excommunié par la pensée majoritaire […] ce que nous pourrions appeler les préceptes médiatiques de la congrégation pour la propagation des doctrines du politiquement correct a décidé que ce pape ne convenait pas au monde. Il n’était pas, disaient-ils, assez progressiste. A la place de Benoît XVI, ils auraient souhaité sans plus attendre l’élection de Zapatero 1er…

Malheureusement, comme le souligne John Waters dans sa préface,

l’un des nombreux paradoxes du fait d’être pape dans le monde contemporain est que l’on doit parler à travers un mégaphone contrôlé par ses propres ennemis. Ratzinger n’a rencontré pratiquement aucune équité de la part de la presse, qui a toujours essayé de le dépeindre selon le scénario pré-convenu. L’ « histoire » de Benoît depuis le début, donc, était celle d’une régression par rapport à l’époque de Jean-Paul II. Ratzinger avait passé sa vie à se tourner vers cette culture dont la malveillance était devenue un élément central. La plupart des journalistes, surtout ceux catholiques, sont hostiles à l’Église. Étant essentiellement les promoteurs de la mentalité « progressiste », ils essaient inévitablement d’utiliser leurs positions pour façonner les événements de manière calculée afin de promouvoir ce que l’on appelle une vision des choses plus « libérale » et « progressiste ». Ratzinger était à l’opposé de ce que ce récit suggérait: une voix sur les marges, tout en parlant depuis le centre. Le projet principal de Benoît XVI était la récupération de la culture occidentale et un concept intégré de la raison. C’était un homme qui ne pouvait être enfermé dans aucune catégorie, un paradoxe vivant. Il était peut-être le lecteur le plus intelligent du modernisme, celui qui comprenait l’impulsion post-moderne mieux que beaucoup de ses adhérents ».

Tout au long du livre plane une conviction qu’il est malheureusement difficile de ne pas partager, pour peu qu’on observe la réalité que nous vivons: et c’est que nous glissons tranquillement vers le suicide de la civilisation occidentale.

Ratzinger était la voix prophétique de l’anxiété humaine et d’un avenir sombre. Aujourd’hui, même si son corps est fragile, il reste la voix de Dieu la plus éloquente au monde, peut-être la seule qui survit à cette vérité contre-intuitive.

Le désert avance, affirmait Nietzsche à la fin du XIXe siècle dans l’épuisement nihiliste des valeurs occidentales. Ratzinger lui aussi dira que nous sommes confrontés à une « désertification spirituelle ». Jean Mercier [journaliste à « La Vie », souvent rencontré dans ces pages durant le pontificat acctif de Benoît XVI, mort en 2018] avait raison quand il qualifia la génération de Ratzinger de « génération du désert ». En 2011, deux ans avant sa démission du trône papal, Benoît XVI dénonçait

un fort courant de pensée laïciste qui veut marginaliser Dieu de la vie des gens et de la société, en planifiant et en essayant de créer un « paradis » sans Lui. Mais l’expérience enseigne que le monde sans Dieu devient un « enfer ».

Et si ce mouvement sur le plan incliné vers la disparition de notre civilisation se poursuit sans réaction,

l’Occident ne sera pas en mesure de se défendre. En cette période d’égarement, y comprise au sein de l’Église, beaucoup ont le sentiment que Ratzinger est ce « dernier pape de l’Occident » prophétisé par Nietzsche. Ratzinger a dit prophétiquement:

On a continuellement trouvé un subterfuge pour pouvoir se défiler. Mais il est presque impossible d’échapper à la peur d’être progressivement poussé dans le vide et que vienne le moment où nous n’aurons plus rien à défendre et où nous ne pourrons plus rien derrière quoi nous retrancher.

Des mots terribles écrits avec quarante ans d’anticipation sur la réalité, commente Meotti. Qui toutefois conclut sur une mince lueur d’espoir :

Ratzinger a contribué à garantir que quelque chose de reconnaissable comme « christianisme » survive au chaos contemporain. Il nous a donné les instruments pour surmonter la crise et reconstruire quelque chose qui ressemble à ce que nous appelions autrefois fièrement « l’Occident ». Ce n’est pas peu, pour un homme seul.

Et l’héritage, l’engagement et le but qu’il donne au « pusillus grex » (petit troupeau, ndt) auquel le christianisme est réduit, est celui-là:

Les croyants chrétiens devraient se concevoir comme une minorité créative et contribuer à ce que l’Europe retrouve le meilleur de son héritage et soit ainsi au service de l’humanité tout entière