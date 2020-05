Le Mossad et son équivalent d’espionnage interne Shin Beth ont une réputation bien plus grande que leurs succès réels, mais le seul domaine où ils ont excellé est la collecte de renseignements électroniques. L’espionnage électronique récent autour de la Maison Blanche et d’autres bâtiments fédéraux à Washington, effectué par l’ambassade d’Israël, montre qu’Israël ne fait pas beaucoup de différence entre amis et ennemis lorsqu’il mène des activités d’espionnage. En fait, l’espionnage visant les États-Unis est probablement sa priorité numéro un en raison du fait que l’État juif dépend tellement du soutien américain qu’il se sent obligé d’apprendre quelles discussions à ce sujet se déroulent à huis clos.

La pénétration israélienne des télécommunications américaines a commencé dans les années 1990, lorsque des sociétés américaines comme AT&T et Verizon, les principaux responsables de la National Security Agency (NSA) pour la surveillance des communications, ont commencé à utiliser du matériel produit par Israël, en particulier pour la surveillance liée à l’application de la loi et la clandestinité. Les appareils avaient une soi-disant porte arrière, ce qui signifiait que tout ce qu’ils faisaient était partagé avec Israël. Les cyber-spécialistes israéliens ont même fait irruption dans des réseaux classifiés, la NSA et le FBI étant au courant de ce qui se passait, mais ne voulant pas affronter «le meilleur allié de l’Amérique». Le président Bill Clinton a un jour plaisanté avec Monica Lewinski qu’ils devraient éviter d’utiliser le téléphone de bureau ovale parce que quelqu’un pourrait écouter. Il faisait référence à Israël.

Certes, le secteur de la haute technologie de l’État juif a été beaucoup aidé dans ses efforts par les «propres objectifs» fournis par les États-Unis, ce qui permet à Israël de soumissionner pour les marchés publics relatifs à la sécurité nationale, garantissant pratiquement que toutes les innovations techniques seront volé et réexporté par des entreprises israéliennes de haute technologie. De grands innovateurs technologiques comme Intel, qui travaille avec la NSA, se sont installés en Israël et ont déclaré publiquement: «Nous nous considérons comme une entreprise israélienne autant qu’une entreprise américaine». Le milliardaire sioniste capitaliste milliardaire Paul Singer a récemment été accusé de diriger des emplois hautement rémunérés dans le secteur technologique américain vers Israël, des emplois qui sont perdus à jamais pour l’économie américaine.

Ainsi, Israël est un leader dans l’utilisation des ressources électroniques pour mener à bien l’espionnage et collecter des informations sur diverses cibles d’intérêt. Israël est également un innovateur, et ses relations étroites avec la communauté du renseignement américain (IC), plus particulièrement la NSA, signifie que les technologies et procédures développées par l’État juif apparaîtront inévitablement en Amérique.

Le s États-Unis travaillent en tout état de cause sur leurs propres outils de gestion du public, stimulés par l’hystérie Covid-19. Des cartes d’identité spéciales pourraient aider à suivre l’état de santé des individus. Ce statut serait enregistré et mis à jour sur une puce lisible par les scanners gouvernementaux qui, selon certains comptes, pourrait être transportée ou même intégrée de manière permanente dans le corps de chacun. Un autre plan promu dans une joint-venture entre Apple et Google qui semble avoir le soutien de la Maison Blanche consiste à «ajouter une technologie à leurs plateformes de smartphones qui alertera les utilisateurs s’ils sont entrés en contact avec une personne avec Covid-19. Les gens doivent opter pour le système, mais il a le potentiel de surveiller environ un tiers de la population mondiale »avec une surveillance effectuée par des ordinateurs centraux.

DÉVELOPPEMENTS EN ISRAËL

Compte tenu de ces mesures prises pour contrôler les mouvements de citoyens potentiellement infectés, certains développements récents en Israël sont, pour le moins, inquiétants. L’État juif réalise actuellement une surveillance à plusieurs niveaux 24/7 de tous les résidents du pays, effectuée en temps réel. Le journaliste d’investigation et militant pour la paix Richard Silverstein décrit en détail pourquoi cela se produit maintenant, ce que cela signifie et comment cela fonctionne.

Pour Silverstein, Israël, comme tous les autres États autoritaires, profite actuellement de la distraction causée par la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont la fortune politique semblait être en déclin en raison de trois élections suspendues, a exploité la peur du virus pour assumer des pouvoirs d’urgence et obtenir l’approbation de la Knesset pour utiliser une base de données nationale hautement classifiée « compilée par le Shin Bet et comprenant des données personnelles sur chaque citoyen israélien, juif et palestinien. Au lendemain du 11 septembre, la Knesset d’Israël a secrètement confié à son agence de renseignement nationale la tâche de créer la base de données, qui était censée être une mesure antiterroriste. »

La base de données, surnommée «l’outil», comprend des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des informations sur l’emploi et l’éducation, mais elle va bien au-delà de l’utilisation de données de suivi téléphonique pour enregistrer chaque appel téléphonique effectué par l’individu pour inclure les noms et les numéros des personnes appelées, et la géo-localisation d’où l’appel a été effectué. Le suivi par téléphone a également permis au Shin Bet de créer un journal des déplacements de l’appelant en Israël et dans les territoires occupés. L’utilisation d’Internet, si elle est active sur le téléphone, a également été enregistrée. Il s’agit de la surveillance la plus complète et la plus complète possible d’un individu et elle n’implique aucune participation humaine, tout étant effectué par ordinateur.

Netanyahu a publiquement proclamé son intention d’utiliser la base de données, déclarant qu’elle serait utilisée pour lutter contre le coronavirus, qu’il a décrit comme une menace pour la survie nationale. À la suite de la prétendue crise, lui et son principal adversaire, le chef du parti bleu et blanc Benny Gantz, ont pu s’entendre le 20 avril pour former un «gouvernement d’unité d’urgence nationale» avec Netanyahu comme premier ministre. L’exploitation de la peur du virus et cette révélation sur le puissant outil technique d’Israël pour le contrecarrer ont produit une victoire pour Netanyahu, qui s’est effectivement présenté comme un leader fort et indispensable, effaçant la stigmatisation résultant de son procès en attente pour corruption massive alors qu’il au bureau.

L’exposition de l’existence de la base de données a inévitablement conduit à des accusations selon lesquelles Netanyahu avait, à des fins personnelles, révélé l’arme antiterroriste la plus puissante d’Israël. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à l’importance de l’énorme masse d’informations personnelles collectées par le Shin Bet, y compris des suggestions selon lesquelles elles constituaient une violation flagrante des libertés civiles. Mais la crainte du virus soigneusement attisée combinée à certains accords et manœuvres politiques a fait que l’utilisation des données a finalement été approuvée par le comité de sécurité de la Knesset fin mars.

Israël, qui a fermé ses frontières et qui a toujours un niveau relativement faible d’infections et de décès par coronavirus, a déjà commencé à utiliser la base de données du Shin Bet tout en transformant les tentatives de traiter la maladie en quelque chose comme une guerre du renseignement. Les informations obtenues de «The Tool» permettent à la police et à l’armée de déterminer si quelqu’un se tenait près de quelqu’un d’autre pendant plus de quelques minutes. Si le contact comprenait une personne déjà infectée, toutes les parties sont placées en quarantaine. Toute tentative d’échapper aux contrôles entraîne l’arrestation et la punition d’une peine de six mois de prison plus une amende de 1 500 $. Les soldats armés qui patrouillent dans les rues sont habilités à interroger quiconque est en déplacement.

Le Mossad est également impliqué dans la lutte contre le virus, se vantant d’avoir «volé» 100 000 masques faciaux ainsi que des respirateurs d’un pays voisin présumé être les Émirats arabes unis. Silverstein observe que «le gouvernement d’extrême droite d’Israël a militarisé la contagion. Tout comme un marteau n’a jamais rencontré un clou qu’il ne voulait pas frapper, il est naturel pour un État de sécurité nationale comme Israël de voir Covid-19 comme une menace pour la sécurité autant ou plus qu’une menace pour la santé. » Et en ce qui concerne les armes biologiques, Israël n’est pas le bienvenu. Ironiquement, l’histoire cachée derrière la «guerre contre le coronavirus» est qu’Israël est lui-même l’un des États les plus avancés dans le développement et le test d’armes biologiques dans son laboratoire de Nes Tziona.

Revenant à l’émergence de «The Tool», le ministre de la Défense intransigeant Naftali Bennett a également suggéré de monétiser le produit en en vendant une «version civile», pour inclure son système d’exploitation, ses capacités analytiques et les détails de configuration dans des pays étrangers, y compris les États-Unis. États. Israël a déjà commercialisé avec succès auprès des agences de sécurité et des gouvernements un produit similaire appelé Pegasus, qui a été décrit comme le malware le plus sophistiqué du marché.

Comme The Tool, Pegasus fait de l’exploration de données et l’analyse en temps réel d’individus sur la base d’une gamme de techniques de collecte. La cyber-société israélienne NSO Group qui commercialise Pegasus a récemment été impliquée dans une tentative de piratage du système de communication sécurisé appartenant à Facebook Whats-App, visant des journalistes et des militants politiques, au nom d’un client inconnu. Ironiquement, on pense que Facebook avait auparavant utilisé les services quelque peu obscurs de NSO Group. Plus notoirement peut-être, Pegasus a également été utilisé pour surveiller les contacts et établir l’emplacement physique dans le cas du journaliste Jamal Khashoggi, qui a été assassiné par des agents de renseignement saoudiens à Istanbul.

Ainsi, les Américains devraient se méfier lorsqu’ils sont confrontés au nouveau logiciel de cybersécurité promu par Israël parce que l’État juif exporte également sa propre vision d’un État militarisé à contrôle central où tous les droits sont potentiellement sacrifiés pour la sécurité. Comme le dénonciateur Edward Snowden l’a déjà révélé, la NSA a la capacité de collecter de grandes quantités d’informations sur les citoyens. Si le gouvernement des États-Unis tombe amoureux de l’appât et se dirige dans la direction israélienne, en utilisant ces données pour permettre la surveillance et gérer tout le monde tout le temps, la tentation sera grande d’employer la nouvelle capacité même si son utilisation n’est pas à proprement parler garanti.

Et il n’y aura personne pour dire non aux nouveaux pouvoirs, pas au Congrès, à la Cour suprême ou à la Maison Blanche. Et les médias seront également de la partie, faisant valoir que la sécurité contre les menaces externes et internes nécessite certaines violations des droits individuels. C’est une des ironies de l’histoire que les États-Unis d’Amérique, avec leurs vastes ressources, leur grande population et leur héritage de liberté individuelle, ressemblent davantage à leur petit État client militarisé Israël. C’est une tendance à laquelle il faut résister à tout prix par chaque Américain soucieux des libertés fondamentales.

Philip Giraldi est un ancien spécialiste de la lutte contre le terrorisme et officier du renseignement militaire de la CIA et chroniqueur et commentateur à la télévision. Il est également directeur exécutif du Conseil pour l’intérêt national (Unz.org).