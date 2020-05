MERCI ROTHSCHILD POUR CETTE INFO DONC

http://www.slate.fr/story/190881/milliardaires-americains-enrichis-434-milliards-pendant-crise-coronavirus?fbclid=IwAR3aV0_Hdslg3NFmQRevm1YwzaRfYDC2xWYmf3WCleomTZ_W2ramwwMniYI

Si la crise du coronavirus a porté un coup à l’économie mondiale, elle profite au moins à quelques-un·es. Entre le 18 mars et le 19 mai 2020, la valeur nette des 600 plus grosses fortunes américaines a augmenté de 434 milliards de dollars. Cela représente 398 milliards d’euros, et un bond de 15% en seulement deux mois.

Les cinq premiers milliardaires américains, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett et Larry Ellison, ont à eux seuls gagné 75,5 milliards de dollars (69,3 milliards d’euros).

La valeur nette de la fortune du fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a augmenté de 30,6% pendant la pandémie de Covid-19, atteignant désormais les 147,6 milliards de dollars (soit à peine moins que le PIB de la Hongrie). Avec Zuckerberg, qui a gagné 25 milliards de dollars, il est le plus gros bénéficiaire de la crise

SNYDER :

Et dans ce cas, les chiffres nous disent que nous sommes confrontés à quelque chose de vraiment horrible.

Au cours du mois de février, le nombre d’Américains qui étaient actuellement employés a culminé à 152 463 000.

Si vous prenez les 38,6 millions de travailleurs qui ont demandé des allocations de chômage pendant cette crise et que vous les divisez par 152 463 000, vous constaterez que cela vous donne un chiffre de plus de 25 pour cent.

En d’autres termes, plus d’un emploi sur quatre aux États-Unis a déjà disparu et d’autres pertes d’emplois se produiront semaine après semaine.

https://www.bloomberg.com/billionaires/profiles/william-h-gates/