La nouvelle la plus effrayante, c’est que l’application Zoom vaut plus que les sept plus grandes compagnies aériennes. Ces compagnies, avec leur travail accumulé (des millions d’heures de travail, des centaines de milliers d’employés, des pilotes hautement qualifiés, des masses d’équipements sophistiqués) ne peuvent tout simplement pas valoir autant qu’un travail effectué en un mois par quelques programmeurs et qui peut être refait en un mois. L’argent et les cours de la Bourse sont des outils utiles s’ils servent à mesurer les efforts humains ; ce n’est plus le cas. Ce qui a commencé par des banquiers gagnant plus d’argent en un jour qu’une centaine d’ouvriers et d’ingénieurs qualifiés au cours de toute leur vie, s’est terminé avec les seigneurs de la haute technologie gagnant plus qu’un million de travailleurs au long de toute leur vie. Cela signifie que l’argent a misé sur l’économie numérique, comme par une sorte d’accord infernal, une association « made in Hell », dévastant l’économie réelle. L’argent a décidé que nous ne prendrions plus l’avion. Mais eux, les nouveaux maîtres, voleront dans leurs jets privés ; l’ère de l’accès de masse aux voyages est révolue. Vous vous contenterez de Zoom et de PornHub, en remplacement du vrai, du réel, du vécu.

Ajoutez à cela le prix négatif du pétrole à l’avenir et les centres d’émission qui émettent de plus en plus d’argent, essayant d’étouffer le feu avec de l’essence, et vous aurez une image du monde à venir. Il n’y a probablement pas de place pour vous et moi dans ce monde.

Si vous me suivez jusqu’ici, vous verrez aussi que de telles choses ne peuvent pas arriver toutes seules. Les GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft] sont le moteur principal et le bénéficiaire, tandis que Bill Gates est le lien entre eux et l’OMS.

Le verrouillage actuel a amené le monde au bord d’une sinistre dystopie totalitaire. Bien que la maladie ait été contenue et que les auteurs du plan aient besoin de plus en plus de falsifications grossières pour prouver le contraire, leur volonté de contrôle n’a fait que s’accroître.

En Israël, tout le monde doit installer et utiliser l’application préparée par le Mossad qui permet de retrouver tous vos contacts. L’application peut vous envoyer un message texte disant : « Vous êtes passé devant une personne infectée par le coronavirus ; vous devez immédiatement vous rendre chez vous et y rester à l’isolement pendant quinze jours ». Vous ne pouvez pas discuter avec l’application, et ce n’est pas l’application qui paiera votre hypothèque et vos factures de courses alimentaires.

À Moscou, le régime de contrôle est également assuré par une application. Une personne qui s’est rendue à l’hôpital ou même chez un médecin doit installer l’application et envoyer un selfie chaque fois que l’application le lui demande, même au milieu de la nuit. L’omission de se conformer à cette exigence dans la minute qui suit est punie d’une amende de 4000 roubles (55 dollars US). Et si vous dormez profondément, vous vous réveillerez le matin avec un tas d’amendes à payer, tant pis pour vous.