« Les réouvertures sont une illusion ». Brandon Smith nous rappelle clairement et gravement les mythes du déconfinement et les manipulations de la monstrueuse tyrannie techno-mondiale en cours de promotion : « Je suggère que, avant le 4 Juillet des vacances, les gouvernements des États et le gouvernement fédéral vont parler de nouveaux bouclages, en utilisant la pointe d’infection prévisible comme une excuse… Cela fait partie du plan. La farce des réouvertures a bien un but. J’en discute en détail dans mon article «Waves Of Mutilation: Medical Tyranny And The Cashless Society» publié en avril. Les mondialistes sont clairement les seuls bénéficiaires de cet événement; Avec un État de surveillance mondiale ouvertement sur la table et une transition accélérée vers les systèmes de monnaie numérique, les mondialistes profitent de cette crise pour faire avancer leur programme. Ou ils ont CRÉÉ LE virus ou ils ont provoqué la crise pour pousser leur programme. »

