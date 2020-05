DEUX EXTRAITS

BUREAU DU M. DE M. 17 août 1899.

MONSIEUR. EBEN HALE, Money Baron:

Cher Monsieur, – Nous désirons que vous vous rendiez compte de la portion de vos vastes avoirs qui est nécessaire pour obtenir, EN CASH, vingt millions de dollars. Cette somme, nous vous demandons de la payer à nous ou à nos agents. Vous remarquerez que nous ne précisons aucun moment, car nous ne souhaitons pas vous presser dans cette affaire. Vous pouvez même, si cela vous est plus facile, nous payer en dix, quinze ou vingt versements; mais nous n’accepterons aucun versement de moins d’un million.

Croyez-nous, cher M. Hale, lorsque nous disons que nous nous engageons dans cette ligne de conduite totalement dépourvue d’animus. Nous sommes membres de ce prolétariat intellectuel, dont le nombre croissant marque en lettres rouges les derniers jours du XIXe siècle. Nous avons, à partir d’une étude approfondie de l’économie, décidé de nous lancer dans cette affaire. Elle a de nombreux mérites, parmi lesquels on peut noter que nous pouvons nous livrer à des opérations importantes et lucratives sans capital. Jusqu’à présent, nous avons assez bien réussi et nous espérons que nos relations avec vous seront agréables et satisfaisantes.

Les Minions de Midas sont tout-puissants. La police est impuissante. J’ai appris d’eux que d’autres millionnaires ont été également tués ou persécutés – combien ne sont pas connus, car quand on cède au M. de M., sa bouche est désormais scellée. Ceux qui n’ont pas cédé récoltent même maintenant leur récolte écarlate. Le jeu sinistre se joue. Le gouvernement fédéral ne peut rien faire. Je comprends également que des organisations de branche similaires ont fait leur apparition en Europe. La société est ébranlée sur ses fondements. Les principautés et les pouvoirs sont comme des marques mûres pour le feu. Au lieu des masses contre les classes, c’est une classe contre les classes. Nous, les gardiens du progrès humain, sommes distingués et abattus. La loi et l’ordre ont échoué.

https://en.wikisource.org/wiki/The_Minions_of_Midas

https://www.dedefensa.org/article/jack-london-et-notre-oligarchie-mondiale

https://www.dedefensa.org/article/remarques-sur-notre-ploutocratie-totalitaire

NICOLAS BONNAL EN ITALIEN