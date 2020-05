insi Microsoft met en place un système de cryptomonnaie en utilisant directement l’activité de votre corps, cerveau compris.

« Toutes les mesures nécessaires seraient effectuées par une variété de capteurs comme des scanners d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, des capteurs d’électroencéphalographie, de spectroscopie dans l’infrarouge proche ou de plus conventionnels capteurs thermique, de rythme cardiaque, des caméras, etc. Le brevet semble même suggérer que nos ondes cérébrales pourraient aussi être utilisées. Le système pourrait ainsi exploiter les ondes générées lorsque l’on réaliser certaines tâches ou plus simplement quand on regarde un divertissement. »

En lisant ceci, nous repensons à l’autre génie qu’est Elon Musk. Le journal les Echos nous expliquent que « le charismatique patron de SpaceX et de Tesla Motors a dévoilé une nouvelle technologie destinée à être implantée dans le cerveau humain.«

La technologie de Neuralink est une « interface cerveau-machine », c’est-à-dire « un système permettant de connecter directement le cerveau à une machine, afin qu’elle puisse interpréter en temps réel l’activité cérébrale et la traduire en commande ou en information utile ».

Ainsi nous voyons que l’intégrité corporelle est violée pour que quelques individus en mal de projet planétaire historique puissent réaliser leur rêve: la fusion de l’homme avec la machine.

Ces entreprises du genre des Gafam ou de Neuralink considèrent l’homme comme une chose dont elles ont le droit de disposer puisqu’elles disposent d’un cumul de pouvoirs: financier, politique, technologique, mais surtout de celui qui découle de la mainmise sur les base de données universelles. Tout absolument tout y est et y sera toujours plus grâce à la numérisation des Etats à marche forcée.

Ces gens pensent manifestement qu’il y a eux et leur cour, puis arrive la vaste majorité de l’humanité, lestée de gens devenus inutiles, et qui représente une catégorie de sous-hommes. Bricolage et chosification de l’humain deviennent possible.

ET PUIS MATRIX (METTEZ LES SOUS-TITRES) :