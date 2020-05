Le Festin nu reste probablement l’œuvre la plus représentative des mondes parallèles angoissants et distordus dans lesquels il plonge ses obsessions aussi bien que son lecteur. Frank Zappa a offert une lecture de l’extrait Le Trou du cul parlant lors de la Nova Convention le samedi 2 décembre 1978 à New York, avouant juste avant de commencer qu’il a toujours dit ne pas être passionné de lecture, mais être admirateur du roman.

L’Interzone est un pays de fiction placé en Afrique du Nord, n’apparaissant sur aucune carte. L’Interzone n’a pas de campagnes : le pays est un enchevêtrement de rues ressemblant à un cerveau humain. Nombre d’Occidentaux composent la population de l’Interzone, tels que des Américains, des Suisses et des Allemands. Avant 1953, le pays survivait en exportant de la viande de centipède (insecte semi-aquatique du Brésil), mais maintenant, l’Interzone vit grâce aux mugwumps : leur viande, leur cerveau et tout leur corps sont délicieux. Les mugwumps peuplaient déjà l’Interzone, bien avant qu’ils n’en deviennent la spécialité : ils passent en général du temps dans des bars ou à jouer d’instruments à cordes.

Mettre la mention « Interzone » sur une carte demanderait de refaire une carte complète du monde. On compte d’autres pays imaginaires, comme l’Annexie (mélange sordide de l’Allemagne hitlérienne et de la Russie staliniste[réf. nécessaire]), ou le Libertie (où l’amour est un art).

Le statut de l’Interzone reste flou vis-à-vis de son gouvernement : il est censé être une colonie française, mais les Français se font rares, voire n’apparaissent pas. Un parrain de la mafia locale (« l’Islam Inc. »), A.J, fait valoir ses ordres, mais il ne gouverne pas la cité. On compte pourtant quatre partis politiques majeurs dans l’Interzone.

Les émissionnistes ont des idées considérées comme idéalistes, et surtout farfelues. Selon leurs théories, un émetteur placé dans le cerveau d’un bébé à sa naissance peut faire exécuter tous les ordres venant d’une antenne spéciale… Leur seule ambition est de placer un émetteur à la population pour l’avoir sous contrôle par un moyen de « télépathie à sens unique ».

Les divisionnistes ont comme grand principe le clonage : à partir d'un morceau de sa chair, fabriquer un clone, capable, à son tour, de créer d'autres copies. En principe, le clonage est interdit dans l'Interzone, mais les divisionnistes griment leurs copies, jusqu'au cil près, pour que ceux-ci soient méconnaissables. Un grand nombre des habitants seraient des copies, mais l'ignoreraient, en croyant avoir été éduqués par de véritables parents. Le parti est dirigé par un semblant d'homme : un crabe géant, albinos, fragile, issu d'une longue lignée de gènes récessifs.

Les liquéfactionnistes pensent fondre toute la population de l'Interzone en un seul homme unique, qui dirigera seul ses problèmes.

Les factualistes vont à l'encontre de tous les principes de tous les autres partis, particulièrement des émissionistes qu'ils considèrent comme le Virus Humain qui contamine la population et vit en parasite de sa pensée.

En face de l’Interzone se trouve une île (appelée simplement « l’Île »). Celle-ci devrait être sous protectorat britannique, mais le gouverneur de l’île se plie à une tradition : chaque année, il doit ramper à plat ventre dans la décharge de son île devant le représentant britannique pour prouver sa loyauté. La plupart des gouverneurs de l’île ne finissent pas leur mandat : la plupart sont morts de chagrin avant d’en avoir atteint la moitié, tant on s’est moqué d’eux pendant la cérémonie de la décharge.