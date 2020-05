Auschwitz numérique : Laurence vous explique l’empire techno-mongol du règne de la bête à Moscou. Et Poutine se tait…

Cet article est celui d’un blogger russe dont je mets le lien. Je crains qu’il ne voit parfaitement juste. et la comparaison avec le comportement du gouvernement français saute aux yeux, d’ailleurs.

Des atrocités sans précédent se produisent à Moscou, même dans le contexte du comportement des autorités appelé par beaucoup «coronasatanisme». Et il ne s’agit même pas de la construction hâtive du camp de concentration numérique.

Simplement, on ne nous met pas le chauffage. Avec une température extérieure moyenne de 5 degrés.

Depuis deux semaines, ils nous gèlent vivants. Les températures dans les maisons chutent à +10 et en dessous, les gens tombent malades, surchargent le réseau de radiateurs, chauffent au gaz de la cuisinière. Trois radiateurs pour 2 kilowatts au total dans une pièce peuvent à peine la réchauffer, et elle seule.

Le retard délibéré de la mise en service se répète chaque automne au cours des dix dernières années. Au moins une semaine de torture par le froid avant d’accorder un peu d’eau tiède aux radiateurs. Mais ce que nous avons aujourd’hui, nous ne l’avions jamais vu auparavant. Regardez donc le tableau.

Qu’est-ce que c’est? Ce sont de nouveaux posts sur Yandex.Rayon à Moscou. Tous – exigeant et implorant la mise en service du chauffage.

Le fait de ne pas allumer le chauffage à un moment où même la norme idiote «en dessous de + 8 ℃ 5 jours consécutifs» a été dépassée il y a au moins une semaine, alors que des millions de personnes, et en particulier les personnes âgées frigorifiées, dont nous nous soucions tellement, sont enfermées dans leurs glacières sur le fond d’une épidémie qui fait rage, que la médecine est surmenée et les symptômes ORL assimilés à des «soupçons de Covid» et passibles de «surveillance sociale» et d’ amendes monstrueuses – est un crime des plus inquiétants, arrogants, ignobles et non déguisés.

Cela ne relève pas de l’erreur ni de la complexité de la «mise en service», c’est un acte malveillant délibéré. Sobianine a agi comme il sied à un occupant – il a pris en otage la population de la ville soumise. Objectif? Mais quel est donc en somme l’objectif du « parti de la quarantaine»?

« Au début, ils sont venus arrêter les automobilistes, je n’ai pas bougé, je ne suis pas automobiliste ». Alors tous les Moscovites à l’ardeur éternellement atrophiée ont pensé: « Eh bien, mais moi, je ne serai pas concerné. » Ne réalisant absolument pas que ce n’est pas le but recherché par ces zonders – mais leur passion pour l’humiliation sophistiquée et la destruction de groupes entiers de personnes, la violation symptomatique de leurs droits et libertés fondamentaux.

Cela s’appelle simplement du fascisme.



Et ce n’est pas par hasard qu’on a rendu payant le stationnement dans les hôpitaux, ce n’est pas par hasard que ces hôpitaux eux-mêmes sont détruits, ce n’est pas juste comme ça que des évacuateurs volent leurs voitures aux personnes handicapées et aux patients, ce n’est pas seulement la soif de profit qui pousse à détruire tout ce qui était Moscou avec notre histoire, c’est-à-dire nous-mêmes, pour la recouvrir de béton de merde, ce n’est pas le manque de réflexion sur la loi qui prive les gens des immeubles rénovés de la propriété de leur logement et ce n’est pas par hasard qu’on a décidé de se moquer du monument à Joukov le 9 mai, de détruire le dépôt historique de Konka le jour de la fête des transports moscovites, de détruire le palais des pionniers le jour de la course des pionniers et rapidement le stade Olympique pour le 40e anniversaire des JO-80.

Tout cela, ce n’est pas juste comme ça.

Et la création délibérée de conditions potentiellement mortelles pour 12 millions de Moscovites au plus fort de l’épidémie, est tout simplement l’un des actes les plus frappants, mais pas pour autant le plus sinistre de cette série qui nous conduit à l’Auschwitz numérique.



Si auparavant j’essayais toujours de me convaincre que Sobianine était impudent, mais rien de plus qu’un voleur, maintenant je ne me refuserai pas à ma compréhension initiale devenue définitive, sans plus aucun doute en sa véracité – ce n’est pas seulement un voleur et pas seulement un impudent. C’est une personne à la charge idéologique la plus rare pour notre système de pouvoir.

Et son idéologie est le fascisme.



Depuis 10 ans, j’en ai vu les fantômes dans ses actions, dans le style même de sa propagande et de sa façon de nous traiter, chaque année tout est devenu plus clair, et maintenant je suis convaincu de manière irrévocable. Le danger de cette personne pour notre pays est sans précédent. Eltsine, avec tous les crimes des années 90, ressemblera à un gentil bonhomme pompette sur le fond de cette force, dont le but est encore une fois de nous détruire, mais maintenant de l’intérieur, et ils ne s’arrêteront pas à mi-chemin. Et il semble que ce moment-ci soit un moment clé dans sa lutte pour la prise du gouvernement. Et les Moscovites sont devenus ses otages.



Bientôt, ce sort frappera toute la Russie.



Et je ne peux pas rester calme, en regardant la bénédiction silencieuse par Poutine de ce qui se passe. Tout est maintenant devenu trop flagrant et évident pour ne pas comprendre, ne pas comprendre quel sort nous attend tous très bientôt, et personnellement et séparément – Poutine lui-même. Mais il a perdu l’initiative, et semble ne plus du tout être en adéquation avec le moment. Il a lui-même fait croître ces Cerbère à partir de rien, il nous a donnés à manger à leurs gorges insatiables, qui maintenant l’avalent avec nous.



75 ans après la victoire sur le fascisme, venu d’Occident, ce monstre, né cette fois de notre terre, venu y proclamer un nouveau capital-fascisme corporatif, est déjà sur le point d’atteindre son objectif.



Et nous sommes au bord du gouffre.

