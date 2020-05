Gates a prédit qu’un virus mortel proviendrait des marchés humides de la Chine dans un documentaire Netflix 2019. Il est un oligarque de 90 milliards de dollars qui peut acheter des agences gouvernementales, la presse et, en fait, contourner la surveillance gouvernementale et les budgets du Congrès pour atteindre ses objectifs. Cet homme peut à lui seul acheter une épidémie.

Bill Gates croit que la surpopulation doit être combattue même si nous apprenons que dans des économies saines, les femmes choisissent de limiter le nombre d’enfants qu’elles donnent naissance sans ingérence du gouvernement. L’Europe occidentale, l’Italie, l’Amérique du Nord et le Japon connaissent une croissance démographique négative. Gates modifie légèrement sa compréhension de ce phénomène en disant que, comme les populations humaines sont vaccinées et donc en meilleure santé, les femmes limiteront la taille de leur famille. Ce ne sont pas des vaccins, c’est la croissance des revenus et de l’économie globale.

Gates a même osé parrainer EVENT 201 , un exercice de pandémie, juste avant le déclenchement de l’épidémie de COVID-19 à Wuhan, en Chine.

L’événement déterminant du XXIe siècle est la sous-population, comme le révèle le nouveau livre EMPTY PLANET . Gates vit dans le passé avec des idées malthusiennes sur le contrôle de la population. Le documentaire épique de 2014 de la réalisatrice Jessica Yu , MISCONCEPTION, a déclaré que la surpopulation est un mythe de longue date. Mais qui écoutait alors, et qui écoute maintenant? Gates veut gouverner le monde. Comment sauvegarder cette déclaration? À chaque décision prise par le président des États-Unis qui n’était pas d’accord avec Bill Gates, M. Gates s’est opposé aux caméras de télévision. Au lieu de travailler avec le président pour le convaincre de ses vues, il décide de critiquer le président des États-Unis.

Enfin, nous avons une prévision surprenante (ci-dessus) de Deagel.com, une société d’évaluation et de renseignement militaire très réputée, connue sous le nom de société de façade de la CIA.

Prévisions de Deagel pour les États-Unis . est une baisse de la population de 327 millions d’habitants (2017) à 100 millions en 2025, et une baisse du produit intérieur brut de 19 billions de dollars à 2,4 billions de dollars sur la même période, accompagnée d’une baisse mondiale du PIB de – 65 milliards de dollars. C’est une baisse inexpliquée de -70% de la population américaine. Que sait Deagel que nous ne savons pas? Soit beaucoup d’Américains vont émigrer ou mourir.