Après deux mois de panique et de terreur avec COVID-19, le monde est maintenant en train d’être introduit dans une «nouvelle normalité». Cependant, il n’y a rien de «nouveau» ni de «normal» dans un État policier oppressif qui révoque au hasard des droits et des libertés pendant que les citoyens se bousculent. Non, de tels régimes ont existé dans le passé. Et, dans les sociétés qui osent se dire «libres» et «démocratiques», la «nouvelle normale» est une aberration – une pente glissante vers un régime totalitaire mondial.

Malgré le fait que tous les virus atteignent inévitablement leur pic et leur élimination dans la circulation humaine, des changements profonds et permanents sont en cours dans la société. Et, pour l’élite, COVID-19 est l’occasion idéale de créer une société qui est enracinée dans la peur, la déshumanisation et la méfiance généralisée envers «l’autre».

Les symboles gouvernant le monde, un symbole incarne parfaitement cette «nouvelle normalité»: le masque facial.

Bien que les masques faciaux aient été jugés inutiles et même dangereux il y a seulement quelques semaines, ils sont maintenant appliqués dans plusieurs villes du monde. Qu’est-il arrivé?

La science a-t-elle fait une découverte de dernière minute révolutionnaire sur les masques? Non. Cependant, ceux qui profitent de cette crise ont vu une opportunité: elle peut être instrumentalisée pour créer un climat social spécifique. Il s’agit de maintenir la peur, l’anxiété et la paranoïa. Il s’agit de se rappeler constamment que les choses ne retournent PAS à la normale. En bref, il s’agit d’ingénierie sociale.

Voici comment l’utilisation du masque facial a fait un revirement inorganique et contre nature dans les villes du monde entier.

Pas nécessaire

Au début de la pandémie, presque toutes les organisations et spécialistes ont déconseillé de porter un masque. Voici une infographie réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fin 2019.

«Pour les personnes en bonne santé, ne portez un masque que si vous prenez soin d’une personne suspectée d’une infection au 2019-nCoV».

En mars 2020, l’OMS déconseillait toujours le port de masques.

Le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme OMS sur les urgences sanitaires, a déclaré lors d’une conférence de presse :

«Il n’y a aucune preuve spécifique suggérant que le port de masques par la population de masse présente un avantage potentiel. En fait, il y a des preuves qui suggèrent le contraire dans le mauvais usage de porter un masque correctement ou de l’ajuster correctement. »

Pendant ce temps, le Surgeon General américain exhortait également les gens à ne pas porter de masques.

Retournement – les raisons :

Cette décision n’était pas le résultat d’une nouvelle science. L’élite mondiale s’est rendu compte que l’utilisation généralisée du masque crée le climat social parfait basé sur la peur pour faire avancer son programme. Il peut être utilisé pour justifier des verrouillages plus longs, la recherche de contacts intrusifs et toutes sortes de mesures oppressives.

Bien sûr, un masque médiatique éhonté a rapidement suivi.

Le gouverneur du Colorado portant un masque lors d’une conférence de presse.

Le maire de Los Angeles porte un masque lors d’une conférence de presse, disant «c’est le nouveau style».

Dans cette publication Instagram légèrement terrifiante, Hillary Clinton surnomme le masque «l’accessoire indispensable pour le printemps».

Bien sûr, des enfants du monde entier sont endoctrinés à porter le masque.

L’usage le plus grotesque du masque pour des raisons d’ordre du jour se trouve probablement lors des conférences de presse de la Maison Blanche.

Bien que ces personnes soient à l’extérieur et dispersées, ces journalistes portent des masques pour les caméras.

Un journaliste posant une question étouffée derrière son masque facial – un moyen idéal pour symboliser les médias de masse «étouffés» par l’élite.

Lorsque les caméras sont éteintes, les journalistes se transforment en rappeur Future quand il chante «Masquez-vous, f * ck masquez-le».

Des journalistes de la Maison Blanche ont retiré leurs masques après une conférence de presse. De plus, pas de distanciation sociale.

La même hypocrisie a également été trouvée à l’intérieur.

La signification du masque

Ne soyez pas dupe. L’élite n’applique pas le masque parce qu’il se soucie de votre santé. Tout dépend de l’ordre du jour. Alors que les infections COVID et les décès diminuent dans le monde, les masses cherchent à revenir à une sorte de normalité. Ils n’en veulent PAS. L’utilisation généralisée du masque est l’outil parfait pour maintenir la peur et l’oppression liées aux COVID.

Il ne faut pas un Robert Langdon de DaVicinci Code pour réaliser que le masque est un symbole puissant. Une personne portant un masque est une vue surprenante qui nous affecte au niveau viscéral. Il déclenche instantanément notre peur profondément ancrée de la maladie et de la mort. Il augmente inconsciemment les niveaux de stress et d’anxiété de notre cerveau tout en nous alertant d’un danger imminent. Chaque visage masqué nous rappelle que les choses ne sont pas normales, que nous devons avoir peur et que nous recherchons toujours des forces extérieures pour nous sauver.

Sur le plan humain, le masque déshumanise les gens qui nous entourent. Comment pouvons-nous établir des liens et nous associer à d’autres personnes si nous ne pouvons pas dire si elles sourient ou non? Comment pouvons-nous communiquer avec d’autres personnes si nous ne pouvons communiquer qu’en utilisant des mots étouffés à travers un morceau de tissu? Nous ne pouvons pas. Bien au contraire, le masque dit: Éloignez-vous de moi, je ne vous fais pas confiance.

Et les enfants qui grandissent dans ce climat? Ils sont «préparés» à croire que cette nouvelle norme est… normale.

Ce climat social spécifique est de l’or pur pour les ingénieurs sociaux qui cherchent à changer profondément la société. Une société soumise à la peur et à la panique devient irrationnelle et accepte facilement toute mesure qui promet une sorte de sécurité. Et c’est ce qui se passe maintenant.

En conclusion

Pour être clair, personnellement, je me fiche que vous portiez un masque ou non. Si cela vous rend plus en sécurité, alors, par tous les moyens, portez-en un. Vous pouvez même couvrir vos yeux et vos oreilles pour tout ce que je veux. Cependant, si vous avez commencé à porter un masque après le masque des médias, posez-vous cette question: pourquoi maintenant? Ne pouvez-vous pas prendre des décisions basées sur des faits et vos recherches plutôt que d’obéir aveuglément aux médias de masse?

Parce que, pour le moment, le masque n’est pas une question de santé – il s’agit de vous transformer en un agent de peur qui parle et qui marche.

