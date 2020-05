Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, II, p. 383

ET A LA PLACE ON A CELA :

Paroles de la chanson Humanité par Damien Saez Il y aura des drones à la place des curés Nous marierons des clones nous vendrons des bébés Nous choisirons les gènes des bruns ou bien des blonds En mètres carrés c’est sûr nous vendrons l’horizon Nous parquerons les pauvres en troupeaux d’illettrés Nous les calibrerons dans du béton armé Nous leurs vendrons des dieux puisqu’ils aiment bien prier Ouais le cul en arrière à genoux tête baissée Nous ferons des églises icônes pixellisées Nous ferons synagogues nous ferons des mosquées Nous marierons les tristes nous marierons les gays Sur le chemin du Christ s’en va l’humanité Sur tous les continents quelque soit le drapeau Au napalm nous saurons oui dompter les ghettos Nous les ferons sourire oui face à l’échafaud Qu’ils en diront merci à leurs propres bourreaux Nous regarderons fiers les banquises se noyer Nous marquerons au fer les chants des révoltés Au fond des océans nous ferons nucléaire Jusqu’à la fin des temps nous pourrirons la terre Nous mettrons du goudron aux ailes des goélands Sur des lits de pognon dormiront nos enfants Si toujours par derrière le peuple est consentant Jusqu’au fond du cimetière numérique testament Du cœur de cet humain violé par les progrès Qu’ils ne servent à rien ou juste à faire du blé Demain tu verras bien nous dirons aux bébés Qu’il est mieux ou de continuer à ramper Ne te mets pas debout homme de ces millénaires Ou juste pour danser ouais le cul en arrière Peuple à genoux prières sur des satellitaires Humanité de selfies d’animaux suicidaires Nous ferons danser les noirs financés par les blancs Nous garderons en laisse toujours les ignorants Nous ferons parquer les vieux par leurs propres enfants Nous ferons croire les pieux et même les non croyants Nous ferons des milliards qui rêvent de milliardaires Nous ferons l’esclavage de l’homme par son frère Nous ferons le paradis pour leur vendre l’enfer Pour supporter la croix de leur vie sur la terre Nous ferons quelques riches pour gouverner la meute Nous leur vendrons du rêve pour éviter l’émeute Nous mettrons dans des camps ceux qui n’ont de richesse Que la mauvaise étoile de ceux qu’on tient en laisse Nous créerons les malades pour nos pharmaceutiques Nous ferons du potable au parfum des toxiques De tous les champs de fleurs nous ferons du plastique De notre terre qui meure nous ferons l’atomique Empire des décadences décadence de l’empire Des prophéties violence font les ailes de cire De ce siècle éclairé par les lumières du vide Les néons de l’humain ont le cœur apatride Aux hurlements divins sont des walkyries Seras-tu avec moi dans le grand incendie Quand les hordes de feu viendront tendre les bras Toi dis-moi quoi de mieux que mourir avec toi Quand la terre s’éteindra Que mourir Que mourir avec toi Que mourir avec toi Que mourir Que mourir avec toi Que mourir avec toi Que mourir Horizon, tsunami, moderne apocalypse Sous les pluies d’étoiles, nous attendons l’éclipse Au gré des morts-vivants, des clones sous emballages Que s’ouvre l’océan, d’où viendra le naufrage J’entends le chant des morts, les cris de l’inhumain Dans les mégalopoles, tu recherches un jardin Du fond des cathédrales, le chant des minarets Fils de Dieu, fils de pute, rien ne peut te sauver Dans les foudres des cieux, dieu a le diable au corps Sur des armées de pieux, les armées de la mort Au combat j’irai droit face aux flammes incendiaires Et mon âme elle sait faire, elle sait faire des lumières Nous ferons les chemins dans les voies du destin Dans les boules en cristal, dis vois-tu les étoiles ? Vois tu les incendies mon fils aux horizons C’est la terre qui s’écrie c’est l’heure de l’addition Du viol de la planète sous les mines de sang La fin du monde viendra oui du cœur du volcan Esprit dis es tu là pour emporter nos cendres Est-il un autre choix sur la terre que descendre Jusqu’au cœur de la flamme d’où viendra la lumière Des fantôme de nos âmes de nos vies aux poussières La terre doit s’laver par la pluie du volcan Pour nettoyer je crois le viol de ses enfants L’humanité n’est qu’une procession funéraire Tu le sais bien ici tout rejoint la poussière Quand les soleils s’inclinent c’est l’ombre qui grandit à vous faire d’un caillou oui des statues de nuit De ces obscurantismes qui font des lumières À faire de l’humanisme oui je crois des poussières Allez crève fils de pute ! Allez crève fils de Dieu ! Allez crève fils de pute ! Allez crève fils de Dieu !