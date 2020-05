https://www.zerohedge.com/health/covid-bubbles-could-be-future-restaurant-dining

Les bulles à manger pourraient être le sauveur de l’effondrement de l’industrie de la restauration, car près d’un quart des restaurants américains fermeront leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19.

Les opérateurs de restaurants recherchent désespérément des solutions innovantes pour que les clients se sentent à l’abri du virus alors que les économies américaines et européennes rouvrent.

Un designer français, connu sous le nom de Christophe Gernigon , a inventé des bulles en plexiglas, appelées Plex’Eat, qui sont suspendues au plafond et s’asseyent autour de la tête d’un client pendant le dîner, garantissant une distance sociale et une réduction de la transmission du virus à l’intérieur de l’établissement .

« Je voulais le rendre plus glamour, plus joli », a déclaré Gernigon à Reuters . Il a déclaré que les bulles à manger entreraient bientôt en production et que les restaurateurs en France, en Belgique, au Canada, au Japon et en Argentine ont déjà suscité beaucoup d’intérêt.

Le problème de l’éloignement social à l’intérieur d’un restaurant est que les clients doivent retirer leur masque pour manger de la nourriture ou siroter des boissons. La bulle des restaurants pourrait être une solution pour les restaurants américains, ce qui rendrait les clients beaucoup plus sûrs. L’industrie de la restauration doit restaurer la confiance – cela pourrait leur donner le dessus.