Le Donald en pleine forme : « Trump reporte le G7 et propose de l’élargir à la Russie, à l’Inde, à l’Australie et à la Corée du Sud »… Il en a marre des oxydent taux, nous aussi : « Je n’ai pas le sentiment que le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde. C’est un groupe de pays très dépassé »… Le rire (ou le pire ?) contre-attaque ! Donald, tu en oublies Hong-Kong !

Le président américain a annoncé qu’il allait reporter à une date non précisée le sommet du G7 prévu en juin aux États-Unis. Il s’est proposé surtout d’inviter d’autres pays à la réunion : la Russie, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud.

Le G7, club occidentalo-centré et inadapté aux rapports de force mondiaux actuels ? C’est ce que l’on pourrait déduire des propos du président américain, qui a prôné un élargissement du fameux sommet international en incluant d’autres pays.

À ce jour, ce club est formé du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis.

Inclure la Russie, la Corée du Sud, l’Australie et l’Inde

« Je n’ai pas le sentiment que le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde. C’est un groupe de pays très dépassé », a déclaré Donald Trump à des journalistes dans l’avion Air Force One, alors qu’il annonçait un report à une date non précisée du sommet du G7 prévu en juin aux États-Unis. Le chef d’État a confié qu’il aimerait inviter la Russie, la Corée du Sud, l’Australie et l’Inde à se joindre à un sommet élargi à l’automne. Cette initiative pourrait être interprétée comme un signe de la volonté de Washington de contrer l’émergence de la puissance chinoise.

Un tel sommet élargi pourrait se tenir en septembre, avant ou après l’Assemblée générale des Nations unies, a ajouté Donald Trump, déclarant qu’il pourrait aussi « peut-être le faire après l’élection » présidentielle de novembre où il entend briguer un second mandat.

