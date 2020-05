« Les dictatures surgissent parce que pas assez de voix s’y opposent ». L’archevêque Carlo Maria Viganò, qui mène le combat contre la dictature-coronavirus a répondu au rabbin allemand qui l’accuse de théorie du complot… Pendant ce temps la hiérarchie cléricale se fout de la candidate primate des Gaules…C’est la cerise sur le catho !

« Les dictatures surgissent parce que pas assez de voix s’y opposent ». L’archevêque Carlo Maria Viganò, qui mène le combat contre la dictature-coronavirus a répondu au rabbin allemand qui l’accuse de théorie du complot…

Lettre complète de l’archevêque Viganò en réponse au rabbin Ahrens:

Cher rabbin Ahrens,

Depuis que j’ai été critiqué pour mon appel pour l’Église et le monde, je demande à Katholisch.de de me donner la permission de vous répondre.

Je dois vous dire, docteur Ahrens, que je ne suis pas un peu surpris par vos propos lorsque vous dites: «Nous savons depuis un certain temps qu’il y a des gens au sein des églises qui adhèrent à de telles théories. Mais maintenant, ils ont le courage d’exprimer ces opinions encore plus ouvertement. »

Je pense qu’il est du devoir de chacun d’entre nous d’exprimer ses préoccupations face à une situation qui, profitant de la crise de Covid, va bien au-delà des mesures de sécurité raisonnables, imposant à des nations entières la privation des libertés constitutionnelles: cela ne s’est peut-être pas produit en Allemagne, mais cela s’est certainement produit dans de nombreux pays.

Je vous demande, cher rabbin Ahrens: à votre avis, est-il encore permis de s’exprimer librement, ou y a-t-il des sujets qui ne peuvent plus être discutés de manière civile? Si vous pouvez exprimer votre désaccord avec le contenu de l’Appel, pourquoi les «personnes au sein des Églises» ne devraient-elles pas également avoir le droit de s’exprimer librement? Et pourquoi pensez-vous qu’il faudrait «avoir du courage» pour ce faire, comme s’il s’agissait de simples déclamations sans aucune référence à la réalité?

Rejeter ces préoccupations – qui ont d’ailleurs été exprimées par des personnalités réputées – comme des «théories du complot» ne me semble pas une attitude constructive: surtout si l’on n’a pas le mérite de réfuter ce qui est considéré comme faux. Je vous demande donc: en quoi, en particulier, êtes-vous en désaccord avec le texte de l’Appel? Qu’est-ce qui, dans l’appel, représente un «choc» pour vous?

Croyez-moi: je n’aurais jamais pensé que l’Appel pouvait vous offenser; d’autre part, pourquoi un rabbin lui-même devrait-il se sentir critiqué alors qu’il est maintenant question du nouvel ordre mondial? Le Messie qu’Israël attend est Rex pacificus, Princeps pacis , Pater futuri saeculi [Roi de paix, Prince de paix, Père du monde à venir] : pas un tyran sans morale qui domine le monde en subjuguant les hommes comme esclaves. Cela s’applique plutôt à l’Antéchrist.

Venons-en maintenant à la signification spirituelle de Covid. Dans l’Ancien Testament, il existe de nombreux exemples de punitions envoyées au peuple élu par Dieu, et les prophètes ont à plusieurs reprises averti les Juifs d’abandonner l’idolâtrie, de ne pas se contaminer avec les païens et de rester fidèles au seul vrai Dieu. Je rappelle ici les paroles du prophète Jérémie, après l’incendie de Jérusalem par les troupes babyloniennes en 585 avant JC: «Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis prospèrent; car le Seigneur l’a affligée pour ses innombrables péchés »(Lam. 1: 5).

Cette vision, que partage l’Église du Christ, nous montre un Dieu juste et miséricordieux, qui récompense les bons et punit les méchants; qui, comme un Père aimant, punit aussi ses enfants désobéissants, pour les ramener à suivre sa sainte loi. Pour cette raison, «transformer le négatif en positif, transformer une malédiction en bénédiction» s’obtient en reconnaissant que l’on a commis un péché, que l’on a rompu l’alliance avec Dieu, que l’on a mérité ses châtiments. L’épidémie devient alors aussi une opportunité de retourner au Seigneur, de L’adorer dans Son saint temple, de suivre Ses préceptes.

Il fut un temps où, avec l’obéissance des masses, une dictature infernale commettait un crime très grave, se rendant responsable de la déportation et de la mort de millions de personnes innocentes, uniquement en raison de leur foi et de leur ascendance. Même alors, les médias grand public ont félicité ceux au pouvoir et sont restés silencieux sur leurs crimes; même alors, les médecins et les scientifiques prêtèrent leur travail à un plan délirant de domination; même alors, ceux qui osaient élever la voix étaient accusés de «théories du complot». Il fallait attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour découvrir avec horreur la vérité dont beaucoup étaient jusque-là restées muettes.

Je suis sûr que ceux qui aujourd’hui délèguent l’appel en tant qu’expression de «théories du complot» ne réalisent pas les dangers réels auxquels toute la famille humaine est exposée. Mais je suis certain que les catholiques et tous les hommes de bonne volonté – et parmi eux, je pense pouvoir inclure les enfants d’Abraham – ont à cœur la plus grande gloire de Dieu, le respect de la dignité des individus et des libertés des peuples. Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus (Ps 143: 15).

Carlo Maria Viganò, archevêque, nonce apostolique

22 mai 2020, fête de l’Ascension de Notre-Seigneur

Traduction par le Dr Maike Hickson de LifeSite

https://www.lifesitenews.com/blogs/archbishop-vigano-dictatorships-arise-because-not-enough-voices-oppose-them