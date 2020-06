« En Chine, on considère déjà les Etats-Unis comme la nation dominante du passé et Google comme la nation de demain ». Notre géant lecteur Pierre et leur néo-totalitarisme numérique et global… » « Tous les signes du coup d’Etat planétaire réalisés par les milliardaires du numérique recensés dès Avril 2016 par Marc Dugain dans L’ Homme Nu sont repérables dans les événements mondiaux de ces derniers mois.. »

Actualités des plus lisibles pour quiconque s’ attardera sur les conflits générés par les Géants du numériques sur absolument tous les fronts, économie, santé, bien être, vie privée, vie publique, éthique, habitude, façon de penser, culture, sport, voyage, distraction, mode d’ alimentation, religion, famille. De fond en comble, tous les aspects de l’ existence de quiconque vit sur la planète y passe.

On ajoutera que même ceux qui n’ ont pas accès aux modes de vie des sujets esclaves modernes connectés du XXIéme siècle en fait les frais. On oublie trop souvent qu’ une personne sur deux sur Terre n’ a pas passé, ne passera pas, n’ a pas reçu, ne recevra pas de coup de téléphone durant son existence. Fait statistique imparable à l’ encontre de la liturgie idéologique de notre sacro-saint système économique.

Google, le nouveau nationalisme :

« En Chine, on considère déjà les Etats Unis comme la nation dominante du passé et Google comme la nation de demain » professe Charles Boué. On ne parle plus de pays, d’ Etat mais d’ entreprise. Cet axiome explique les événements Covid et la stratégie planétaire au savant désordre bien organisé. Covid n ‘est qu’ une mise en scène. Dramatique. Drama ne voulant rien dire d’ autre que mise en scène en anglais. « The World is a stage, but the play is badly cast » s’ écrit Oscar Wilde dans Lord Arthur Saville’ s Crime.

En 2014 déjà, Yannick Bolloré le patron d’ Havas l’ apprit à ses dépens. Sushis addict detection tourne à plein régime sur Google. Heureusement pour l’ intéressé qu’ il ne s’ agissait pas de Geishas. L’ hameçonnage électronique plus efficace que notre pourtant habile martin-pêcheur. Big Data copulant avec Big Brother, le monde des consommateurs en tous genres y trouve systématiquement son compte. Et Le Yannick tout Bolloré qu’ il est, détecté aussi bien géographiquement qu’ affectivement. A sa grande surprise. Et il le dit. Page 21 de L’ Homme Nu. A peine débarqué de son avion, le voici quasiment alpagué, conduit à l’ un de ses restaurants sushis préférés. Que vous soyez riches ou pauvres, les jugements du numérique vous conduiront là …où leurs intérêts commerciaux ont intérêts à vous conduire.

Même la surveillance est devenue obèse :

Quant à l’ image – imago, masque mortuaire, les défunts à Rome – plus besoin d’ être une célébrité. Un Londonien moyen est filmé plus de 400 fois par jour. Plus de 400 000 caméras à Londres. Wuhan, Covid City se targue de deux caméras par habitants. Contrairement aux allégations du niais Warhol – peintre sans pinceau avant l’ heure – un quidam peut avoir son quart d’ heure de gloire tous les quarts d’ heure. On arrête pas le progrès. La clepsydre numérique dirait Baudelaire peut se passer d’ eau mais pas de niaiseries.

Covid : le coup d’ Etat planétaire :

Comment en arrive t’ on à l’ explication de ce coup d’ Etat planétaire comme le dit le Génial Gynécologue-Obstétricien Libertarien Ron Paul plus habile en maïeutique des esprits que Socrate himself pourtant, fils de sa sage-femme.

Les GAFAM et autres BATX Huawei ont bel et bien scellé une arche d’ alliance avec le complexe militaro-financier-medical. Cette union est lointaine.

D’ où viennent les Google, Microsoft, Apple ?

Qui a oublié les coups tordus déjà dénoncés par Henri Verneuil dans son Mille Milliards de Dollars.

L’ Homme Nu de Marc Dugain et Christophe Labbé décrit la longue marche commune des instances américaines et internationales et leur systématique collaboration technique et probablement financière :

« Les Maîtres du Big Data ont scellé des liens avec le milieu du renseignement ». FBI, CIA, DGSI, MI 5 et autre FSB ont un cadre légal très lâche. Mais que dire de la NSA qui n’ a pas même d’ existence légale et dont on soupçonne le budget pharaonique ! NSA : milieu de cinglés et d’ egos surdimensionnés bien décrit dans le seul roman de Dan Brown qui soit lisible : Forteresse Digitale. Devenu paranoïaque et se croyant attaquée de toute part, la NSA du roman de Dan Brown est simplement victime d’ un conflit intérieur. D’ où son incapacité à trouver une clé qui relève davantage d’ une devinette du facétieux Diogène que de compliqués calculs mathématiques.

Les Big Data : la sacro-sainte finesse de l’ obésité mondaine.

Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Huawei, les BATX mais aussi d’ autres nébuleuses ont toutes les caractéristiques de la disgrâce. Ecologie de façade, communication haussmannienne, évolution monolithique, incapacité totale de créer un monde à part si ce n’ est sur la destruction systématique du monde actuel; en résumé, une philosophie de la ruine intellectuelle permanente sur fond d’ éthique de bazar ou de supermarché.

Revenons au simple décryptage de l’ actualité.

Prenons juste un peu de recul.

La coalition Covid, ce sont les Big Data et les Etats en liquéfaction. L’ action des dirigeants au niveau national depuis une trentaine d’ années a simplifié la tâche des multinationales du numérique. Le Cartel des Etats contemporains s’ est rapidement transformé en Internationale de l’ Ultra-capitalisme sans que l’ Université prennent conscience de l’ énormité de l’ avancée en peu de temps. Dans les années 1970, John Kenneth Galbraith avait pourtant de manière cinglante déjà lancé l’ avertissement dans une grande indifférence ! Stupidité et scolastique font bon ménage.

Les Etats n’ ont plus d’ Etats que le nom. Ou ironie de l’ Histoire, l’ étymologie, status, statistiques comme chacun sait. L’ union de la multinationale numérique et de l’ Etat enfantant une dictature de l’ informatique déjà dénoncé par Paul Virilio dans sa Bombe informatique. L’ alibi santé se chargeant de faire passer l’ acceptation de la dictature en marche rapide. La sacro-sainte peur de notre génie Molière et son Malade imaginaire.

Géants du numérique, géants « numéricains » ?

Une grande partie des entreprises de la Silicon Valley est controlée par Carlyle. Les analystes patentés du monde de l’ actualité profonde connaissent les ramifications de Carlyle avec la CIA, le Pentagone et la plupart des pays dans le monde. Un frère de président de la république française ayant même fonctionné comme Directeur de Carlyle Europe et numéro 2 Carlyle monde s’ il était besoin de s’ appesantir sur les relations USA-Europe. D’ autres fonds de pensions ne sont pas en reste dans les missions d’ accouplement nécessaires des Big Data et des structures étatiques ou para-étatiques internationales.

Le meilleur film d’ André Cayatte, La Raison d’ Etat, souvent censurée et pas toujours disponible sur Youtube restitue rustiquement la belle entraide des services secrets entre différents Etats quand il s’ agit de préserver l’ essentiel. Les Grands Etats sont Frères. https://www.youtube.com/watch?v=uqGChpP8wPo

« On s’ émerveille devant des start-up nées dans des garages, mais on oublie de dire que le garage se trouve en fait sur un porte-avions » souligne Pierre Bellanger.

On pressent également que pour vendre cette stratégie d’ entrée dans la vie privée, les multinationales du numérique comme les Etats modernes ont besoin du terrorisme.

Peur du terroriste, peur du virus, aussi invisibles l’ un que l’ autre au passage dans le monde réel, mais aussi présents dans l’ univers archétypal qu’ invisibles dans le monde réel ! Magie du numérique et de l’ intelligence artificielle que de créer ce qui n’ existe pas.

Impossible de virer de bord » nous souffle Guy. Et pour cause, des milliards de virus existe dans un litre d’ eau de mer. « Jetons les virus avec l’ eau du bain, diantre ! » Spectacle pitoyable que nos scientifiques contemporains.

A l’ ombre du gnomon :

Derrière la fable du Covid, vous trouverez les riches prosélytes du gouvernement mondial, les satrapes à la tête des Etats moribonds, les dirigeants de tous les ordres religieux et autres clans plus ou moins sectaires, les groupuscules de la police habituelle de la pensée . Et bien sûr, cette nouvelle caste des professionnels de la santé, nouveau mandarins médicaux experts en mandarinades. Mandarins vite collés par le premier apprenti épistémologue venu, s’ il en était besoin. La nouvelle épistémologie plateau de télévision désintégrée dès la première cartouche du premier ball trap Wittgensteinien. Une nouvelle épistémologie sera au programme de rentrée de nos Universités Olympiques Numériques : l’ épistémologie de plateaux de télévision. La France y fera bonne figure. Y tiendra un role de premier plan.

Aristote déjà !

Aristote distingue l’ économie et la chrématistique rappelle Nicolas Bonnal dans son « Internet, la nouvelle voie initiatique. » Les hellénistes parmi nous ont reconstitué le parcours étymologique. Nicolas souligne que la première désigne l’ écoumène domestique le marché innocent à l’échelle familiale ou locale, la seconde, l’ affairisme.

Chacun aura compris où, immanquablement, se situe l’ économie numérique.

L’ arnaque absolue. Plus de gens travaillent à Wall street que dans la construction mécanique aux USA. Pour la Satrapie France, plus d’ animateurs socio-culturels que de sidérurgistes.

Bientôt plus de joueurs de footballl virtuels que de joueurs physiques. L’ Equipe 21 programmant des matchs de football numérique depuis deux ou trois ans. Bientôt également les 24 Heures du Mans numérique, le GP de Monaco numérique. Les JO numériques.

Les films pornographiques numériques. Encore que le défilé de cochons dans les JT, à l’ insu de notre plein gré ait déjà toutes les caractéristiques d’ une pornographie insoutenable.

Laissons l’ inspiré Israel Shamir résumer la situation :

« La grande panique du coronavirus de l’an 2020 avec ses énormes conséquences est un événement qui appelle une explication sensée. Comment une maladie mineure tuant une partie infinitésimale de la population (0,000045) a-t-elle pu provoquer l’effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons ? Pourquoi une civilisation qui a résisté avec force au fauchage dans la fleur de l’âge de sa jeunesse sur les champs de Verdun et de Stalingrad est-elle incapable de survivre à la disparition de quelques vieillards au point de s’auto confiner, en jetant aux orties ses croyances, l’amour du prochain, l’opposition à ses ennemis de toujours et en détruisant ensuite son économie, son système éducatif et sa capacité à se reproduire ? »

Relisez le préambule, l’ introduction, l’ incipit du livre de Marc Dugain et Christophe Labbé.

Sortez les explications de texte et le lexique du web Nicolas Bonnal.

Plus de mystères.

Tout y est, nom de Zeus !

Sortons prendre l’ air :

Le plan prend l’ eau. Plus de la moitié de la population française n’ adhère plus à la version officielle de la maladie tueuse. Les USA doutent de plus en plus et que dire de l’ Allemagne qui malgré les rodomontades de Merkel n’ y a quasiment jamais cru. Pour éviter tout ratage, les Mondialistes devront durcir leur action à l’ encontre de l’ économie Brick and Mortar, renforcer leur action militaire, leur action de contrôle numérique, leurs opérations de destruction de la santé, leurs opérations de destruction de la nature. 5G et autres techniques fumeuses s’ y emploient. Détruire quasiment dix siècles d’ acquis techniques et spirituels n’ est pas une mince affaire !

Comment sortir de l’ imbroglio ?

« Lynchez les tous, Diane à ce qu’ ils vaudront y reconnaitra les chiens » serions nous tentés de dire à l’ instar d’ un Jacques Lacan.

Certes, les tenants des leviers économiques et politiques ont une énorme responsabilité dans ce ratage monstrueux.

Faute d’ actions, les Etats vont s’ évaporer nous dit Dugain. Pas une mauvaise chose en soit !

Mais à tout faire, entre écoumène et chrématistique, il n’ y a pas photo. Remettons le curseur vite fait bien fait sur On de l’ économie brick and mortar. Sélectionnons les techniciens, agrologues, forgerons compétents. Et laissons les morts numériques enterrer leurs morts !

NDLR :

Achetez des livres à vos enfants.

Les milliardaires interdisent les ordinateurs à leurs descendants avant la classe de quatrième.

Et ils ne les vaccinent surtout pas.

Sacré farceur, ce Bill Gâté !

