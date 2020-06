Maryland, USA : les visages pâles à genoux demandent pardon pour leur blancheur et renoncent à leur privilège blanc. Mais qui leur donnera le coup de race ? Satan, prend pitié de leur longue misère…

Des images étranges du Maryland montrent des centaines de blancs assis par terre récitant un sermon dans lequel ils s’excusent pour leur privilège blanc.

Dans une vidéo tournée mardi, des dizaines de blancs sont assis dans la rue, les mains levées vers le ciel devant une bibliothèque publique de Bethesda implorant le pardon des Noirs après la mort de George Floyd aux mains de la police.

«Je vais utiliser ma voix de la manière la plus édifiante possible et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éduquer ma communauté», déclare une personne par le biais d’un haut-parleur, que tous les participants répètent de façon culte.

«J’aimerai mes voisins noirs comme mes blancs», déclare la personne par le haut-parleur.