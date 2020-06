Alexis de Tocqueville (1835), De la démocratie en Amérique I (deuxième partie), chapitre X, II.

Tocqueville encore sur le noir futur : « Le Nègre des États-Unis a perdu jusqu’au souvenir de son pays; il n’entend plus la langue qu’ont parlée ses pères; il a abjuré leur religion et oublié leurs mœurs… Le Nègre n’a point de famille; il ne saurait voir dans la femme autre chose que la compagne passagère de ses plaisirs, et, en naissant, ses fils sont ses égaux… S’il devient libre, l’indépendance lui paraît souvent alors une chaîne plus pesante que l’esclavage même; car dans le cours de son existence, il a appris à se soumettre à tout, excepté à la raison; et quand la raison devient son seul guide, il ne saurait reconnaître sa voix. (…) Mille besoins nouveaux l’assiègent, et il manque des connaissances et de l’énergie nécessaires pour leur résister…Il en est donc arrivé à ce comble de misère, que la servitude l’abrutit et que la liberté le fait périr. »

Tocqueville (Démocratie, I, 2) : « Le souvenir de l’esclavage déshonore la race, et la race perpétue le souvenir de l’esclavage. Il n’y a pas d’Africain qui soit venu librement sur les rivages du Nouveau Monde; d’où il suit que tous ceux qui s’y trouvent de nos jours sont esclaves ou affranchis. Ainsi, le Nègre, avec l’existence, transmet à tous ses descendants le signe extérieur de son ignominie…Jusqu’ici, partout où les Blancs ont été les plus puissants, ils ont tenu les Nègres dans l’avilissement ou dans l’esclavage. Partout où les Nègres ont été les plus forts, ils ont détruit les Blancs; c’est le seul compte qui se soit jamais ouvert entre les deux races… aux États-Unis le préjugé qui repousse les Nègres semble croître à proportion que les Nègres cessent d’être esclaves, et que l’inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu’elle s’efface dans les lois.»