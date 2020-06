Mais maintenant, la vague actuelle de protestations et d’émeutes a clairement montré que les blocages et les distanciations sociales sont tous très facultatifs tant que les manifestants sont favorisés par un récit de gauche.

Bien que le conflit prolockdown-antilockdown ne puisse pas être défini par une nette division gauche-droite, il est néanmoins largement vrai que les partisans les plus enthousiastes des blocages COVID se trouvent sur le côté gauche du spectre.

Et c’est pourquoi les choses sont devenues si intéressantes. Il était facile pour la gauche du prolockdown de s’opposer aux manifestations lorsque ces manifestations étaient considérées comme un phénomène de droite. Mais maintenant que les manifestations sont favorisées par la gauche, alors tout va bien au-delà d’une poignée de «préoccupations» poliment exprimées selon lesquelles les manifestations pourraient propager la maladie.

La volte-face de la gauche sur le caractère sacré de l’éloignement social aura des effets significatifs sur l’application future des ordonnances de maintien à domicile et des lois sur l’éloignement social.

Après tout, pour quelles raisons les gouverneurs, les maires et les responsables de l’application des lois justifieront-ils la poursuite des attaques contre les groupes religieux qui cherchent à se réunir de la manière habituelle? Si un groupe de personnes est autorisé à se rassembler par centaines pour exprimer un ensemble de croyances, pourquoi les autres groupes ne bénéficient-ils pas du même droit humain fondamental?

Les hommes politiques inventeront sans doute bientôt de nouvelles justifications à cette incohérence. En effet, nous avons déjà un cas. Le maire de New York, Bill DeBlasio, est intervenu et a déclaré que les personnes qui protestaient contre le racisme étaient autorisées à se réunir. DeBlasio aime les . Mais qu’en est-il des rassemblements religieux? DeBlasio n’aime pas ceux-ci, ils sont donc toujours interdits .

L’autorité morale des avocats du lock-out est révolue

Les émeutes et les protestations actuelles ont accéléré ce type de mépris pour les distanciations sociales forcées, même si les choses étaient déjà orientées dans cette direction de toute façon.

Les blocages ont initialement été imposés avec si peu de résistance, car les médias traditionnels et les bureaucrates du gouvernement ont réussi à convaincre une partie importante du public que pratiquement tout le monde était gravement menacé de mort ou gravement handicapé par COVID-19. Beaucoup de gens croient ces experts.

En mai, cependant, il était devenu clair que les scénarios apocalyptiques prédits par les technocrates officiels avaient considérablement surestimé la réalité. Certes, il y avait de nombreux groupes vulnérables, et beaucoup sont morts de complications de la maladie, tout comme beaucoup sont morts pendant les pandémies de 1958 et 1969. Mais il y a une différence entre un pic du nombre total de morts et un fléau de civilisation. Les experts ont promis ce dernier. Nous avons obtenu l’ancien. Et nous aurions obtenu le premier même sans verrouillage. Les juridictions qui n’imposaient pas de verrouillage général – comme la Suède – n’ont jamais connu le genre de mort apocalyptique prédit par les partisans du verrouillage. Oui, ils ont eu un nombre excessif de décès, mais les hôpitaux suédois ne sont même jamais passés en » mode d’urgence « Aux États-Unis, les États qui ont imposé des blocages limités pendant une courte période n’ont jamais connu d’hôpitaux surchargés et de morgues débordantes, comme cela aurait été annoncé.

