« Prendre un genou » est un geste maçonnique

7 juin 2020

Les flics et les soldats, comme les joueurs de football, sont-ils sous une sorte de contrôle maçonnique ??

« Prendre un genou » est un geste d’allégeance maçonnique. Comme dans l’image, les joueurs de football sont agenouillés en formation lors de l’hymne national … Hiram Abiff est une figure éminente de la tradition maçonnique. (Merci à Tracy Twyman d’avoir déniché cette photo.)

Mis à jour le 30 septembre 2017 Il est fort possible que des footballeurs et des flics protestent contre la « persécution des Noirs »sont sous discipline maçonnique. La franc-maçonnerie et le communisme sont une seule et même chose. Il est possible que les joueurs de football soient maçons pour réussir, tout comme les acteurs et chanteurs hollywoodiens. Le cadet voleur de West Point, Spencer Rapone, qui a été libéré en 2018 pour avoir fait des gestes pro-communistes lors de sa cérémonie de remise des diplômes, fait également le signe maçonnique de la main au menton . Tracy Twyman écrit: « Le symbolisme de l’agenouillement est plus profond que ce rituel maçonnique: … la génuflexion est finalement un signe de soumission sexuelle transformée en une coutume sociétale … Elle a d’abord été pratiquée par des tribus humaines conquises dans la guerre, pour obtenir grâce de les vainqueurs. Ensuite, il a été fait un signe général de « respect » des esclaves envers leurs propriétaires. «

L’opposition à Trump est-elle organisée par la franc-maçonnerie?Le scientifique américain écrit : « Bien que nous ne puissions pas être sûrs, l’agenouillement dérive probablement d’un principe fondamental du comportement non verbal des mammifères: rendre le corps plus petit et lever les yeux pour montrer le respect, l’estime et la déférence. On le voit, par exemple, chez les chiens et les chimpanzés, qui réduisent leur taille pour faire preuve de soumission. S’agenouiller peut également être une posture de deuil et de tristesse. Cela rend celui qui s’agenouille plus vulnérable. Dans certaines situations, l’agenouillement peut être considéré comme une demande de protection – ce qui est tout à fait approprié dans le cas de Kaepernick, étant donné le motif de sa protestation. « Les flics et les soldats qui prennent le genou signifient que les Blancs abdiquent volontiers l’endroit et la position. JR Nyquist pense que cela conduira à la fin de la souveraineté nationale.

« Le serment d’allégeance des fonctionnaires fédéraux est de défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers et nationaux; mais si nous refusons de reconnaître l’existence d’ennemis, si nous ne pouvons pas nommer nos ennemis, aucune défense ne sera possible. Et c’est celle-là chose, surtout, qui a été interdite: Nous ne sommes pas autorisés à nommer nos ennemis. [c’est-à-dire la franc-maçonnerie, le communisme, la communauté juive organisée, les banquiers centraux.]

C’est l’essence même du désarmement linguistique et psychologique. Ajoutez à cela un processus dans lequel les ennemis de l’Amérique ont envahi le gouvernement lui-même. Et maintenant, lorsque la violence des foules a été déployée à grande échelle, le pays se trouve mal préparé, désorienté et sans défense. «

Que faudra-t-il pour faire réagir la majorité silencieuse des Américains?

