Tocqueville : « C’est ainsi qu’aux États-Unis le préjugé qui repousse les Nègres semble croître à proportion que les Nègres cessent d’être esclaves, et que l’inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu’elle s’efface dans les lois. Mais si la position relative des deux races qui habitent les États-Unis est telle que je viens de la montrer, pourquoi les Américains ont-ils aboli l’esclavage au nord de l’Union, pourquoi le conservent-ils au Midi, et d’où vient qu’ils y aggravent ses rigueurs ? Il est facile de répondre. Ce n’est pas dans l’intérêt des Nègres, mais dans celui des Blancs, qu’on détruit l’esclavage aux États-Unis…À mesure qu’on avançait, on commençait donc à entrevoir que la servitude, si cruelle à l’esclave, était funeste au maître… À mesure que l’esclavage recule, la race noire le suit dans sa marche rétrograde… En abolissant le principe de servitude, les Américains ne mettent point les esclaves en liberté (Démocratie, I, 2, p. 340). »

