Le cabinet de réflexion ne se situe généralement pas dans l’enceinte du temple maçonnique, mais en est séparén 2. Il se présente comme une petite pièce peinte ou revêtue de noir, sans fenêtre et meublée d’un tabouret et d’une table. Dans le cabinet de réflexion, le candidat est invité à méditer longuement et à écrire son testament philosophique attestant de sa volonté de changer en lui l’être rempli de préjugés et de passions mauvaises6. Au cours de l’initiation maçonnique, le cabinet de réflexion constitue la seule épreuve durant laquelle le néophyte est isolé.

Les murs peuvent arborer la formule alchimique et maçonnique : V.I.T.R.I.O.L. (dans les rites de souche écossaise) ou V.I.T.R.I.O.L.U.M. signifiant : « Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem (Veram Medicinam) », soit traduit littéralement « Visite l’intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée (médecine de vérité) ». L’ethnologue et historien français Jean Servier traduit la locution latine par : « Descends dans les entrailles de la terre, en distillant tu trouveras la pierre de l’œuvre ». Il s’agit pour le candidat maçon de lire ou d’épeler cette formule invitant à l’introspection7. L’acronyme pouvant en effet être considéré comme l’équivalent du « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux » qui figurait au fronton du temple d’Apollon à Delphes, qui fut repris par Socrate et utilisée par Platon dans le Charmide8. L’acronyme est entouré de symboles évocateurs de la condition humaine comme un crâne ou du pain moisi, d’autres qui se réfèrent à la morale alchimique comme le sel, le soufre ou un coq représentant le mercure ou la persévérance. Diverses sentences peuvent figurer sur les murs, comme : « Si la curiosité t’a conduit ici, va-t’en. – Si ton âme ressent l’effroi, ne va pas plus loin ! ».

