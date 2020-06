Leur masque nous masque la moitié inférieure du visage. Se masquer le visage est un geste maçonnique de soumission : voir Eyes Wide Shut, le film aux mille messages. Les maîtres ne font rien au hasard, croyez-moi… Isaïe : « Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil ; il a bandé vos yeux ; les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. »

Eyes Wide Shut et les mystères de la globalisation

Isaïe et les aveugles (29, 10):

Soyez étonnés et soyez stupéfaits ! Aveuglez-vous et soyez aveugles ! Ils sont enivrés, mais non de vin ; ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil ; il a bandé vos yeux ; les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. »

Kubrick est mort quatre jours après avoir terminé (vraiment terminé ?) ce film. Il est mort le 7 mars 1999, 666 jours d’après les conteurs, avant l’an 2001, celui de l’odyssée. Eyes Wide Shut s’est imposé immédiatement comme un testament réussi et donc mystérieux ; testament qui aura ennuyé certains et enchanté d’autres ; testament qui a suscité tout de suite des gloses savantes et symboliques, testament un peu triste aussi qui nous met nus et faibles face à la grisaille nocturne de cette vie. Gérard Brach nous avait dit – sans le voir – que ce film serait un conte. Il est vrai qu’il y a du conte, du conte initiatique même, du récit biblique aussi, et comme un parfum de grand mystère. En relisant Apulée – dans le film c’est Ovide qui est cité – aussi nous y avons trouvé, dans cette histoire surtout de Cupidon et de Psychè, toutes sortes de merveilles interprétatives, de visions propres des plus grands films de Kubrick, Lolita, 2001 et Shining. On va très loin surtout avec les yeux fermés, comme l’avait promis Isaïe.

