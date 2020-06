A Moscou, Sobianine est devenu complètement fou, avec les quelques électeurs inconditionnels qu’il lui reste, et qui considèrent les gens hostiles à ses mesures vexatoires et stupides, autant que suspectes et inquiétantes, comme des criminels. Il a décidé de tenir ainsi les moscovites muselés et en laisse jusqu’à la fin de l’année. Pourquoi la fin de l’année? L’épidémie disparaît en France, qu’est-ce lui permet de prédire combien de temps elle va encore durer ici? J’ai lu à nouveau la fable des dangers épouvantables de la chloroquine dans la chronique d’un prêtre russe, c’est dans le clergé qu’on fait courir ce bruit idiot?J’ai toujours chez moi ce garçon qui veut fuir la dictature numérique dans le grand nord pour se réfugier dans la forêt, afin d’échapper aux drones, mais il ne sait pas changer une bouteille de gaz, et ne supporte pas que son linge ne soit pas lavé à 90°, je me demande si, quand il bouffera des racines de chiendent, des orties et des champignons dans la forêt, il pourra faire sa petite lessive dans ces conditions. Et puis l’hiver, il va chasser? Ou gratter la neige pour trouver du lichen, comme les rennes?

https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/