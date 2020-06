Une famille de victimes : Antoine rappelle le caractère spécial de la famille Traoré – et le caractère génial des Français qui manifestent pour eux. Non, non, on ne récitera pas Céline !

Petite piqûre de rappel.





> Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Traoré, qui manifeste à Paris

> pour Adama.





États de service de la famille Traoré :



– Adama Traoré : 17 procédures pour vol, stupéfiants et viol de son

codétenu. (seulement son casier de majeur).





– Yacouba Traoré : 18 mois fermes pour avoir tabassé celui qui a

accusé de viol son frère et 3 ans fermes pour avoir tabassé un

chauffeur de bus et mis le feu au véhicule.





– Samba Traoré : condamné à 4 ans dont 18 mois avec sursis pour

violence avec arme.





– Bagui Traoré : condamné à 18 mois fermes pour violences et

extorsions sur femmes vulnérables.





– Serene Traoré : condamné à 4 mois fermes pour outrages envers le

maire de Beaumont sur Oise.





– Youssouf Traoré condamné à 6 mois dont 3 avec sursis pour outrages

et menaces de morts envers des policiers.





– Assa Traoré : 4 plaintes pour diffamation et actuellement appel à

des manifestations interdites en plein covid.



A cela il faut ajouter des instructions judiciaires en cours de

plusieurs frères dont Bagui pour détournements de fond et escroqueries

par le biais d’associations subventionnées par nos impôts.





Et avec ça, ils arrivent à entraîner 20 000 personnes dont beaucoup

manifestent, détruisent et attaquent la Police et la Gendarmerie.