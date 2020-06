Matinée des lecteurs. Confinement et acédie : notre lecteur et écrivain Arthur Manabre répond à David et nous écrit….

Matinée des lecteurs. Confinement et acédie : notre lecteur et écrivain Arthur Manabre nous écrit….

Votre éveillé lecteur David a tout accompli ; le seul et unique refuge c’est notre chapelet et le royaume intérieur dont le Roi n’est pas de ce monde ahurissant pour l’avoir déjà vaincu.

Ce confinement des esprits et des corps, le déconfinement qui n’en finira jamais, c’est bien le triomphe de l’acédie par le mirage ASSEDIC (chômage partiel, épargne, étalement des frais bancaires, le revenu universel), empêchant le travail physique, endormant l’esprit devant ce miroir-écran aux ombres folles et, pour les plus faibles d’entre nous, détruisant le fil fragile de notre vitalité euchologique… Ce qui reste de clergé montrant l’exemple, s’empressant de fermer les portes des temples sacrés (en plein carême !), imposant la défiguration forcée et masquée des ouailles subjuguées, confessant une croyance aveugle dans les recours hygiénistes bien davantage qu’un tenancier de bar (les paroisses orthodoxes francophones allant jusqu’à interdire la vénération des icônes et altérant la distribution de la Communion, Dieu est donc source de maladie et de maux, triomphe de Mani, triomphe du satanisme).

Mais malgré tout c’est avec ferveur que l’on proclame avec force : » Merci », à vos lecteurs et à vous-même qui n’abandonnez jamais la vérité ! Merci de rappeler que ce qui nous sauve c’est la prière et que « celui qui s’afflige sur lui-même ne connaît pas l’acédie » (Jean Climaque).

Faudra-t-il ainsi s’affliger d’être les pires des hommes affrontant la pire des époques entourés des pires créatures afin d’acquérir le seul et unique remède à cette acédie dénoncée par les Pères : l’arrimage à la « demeure du Père » par la fatigue saine et salutaire du corps par l’effort, rompant la paresse dû à l’oisiveté divertissante, et le combat spirituel menant à la plus belle de toute les choses, la contemplation du Christ ? Nos mentors le disent, votre saint Jean Cassien particulièrement : c’est une nécessité.

Nos menteurs, eux, sont occupés à nous compter, nous tester (à Moscou on prend la température des fidèles masqués à l’entrée de l’Eglise, antisystème où est ta Sante Russie ?). Bientôt seul seront autorisés à communier ce qui seront marqués par la bête.

Bon courage à tous, l’amertume ne durera qu’un temps pour autant que nous ne soyons pas acédiques, condamnés à une vie de désespoir dès ici-bas et l’éternité sans félicité. « En réalité je suis un chrétien ; en ce sens je n’attends pas que l’histoire soit autre chose qu’une longue défaite, quoiqu’elle contienne quelques échantillons ou éclairs de la victoire finale ». Pourvu que l’on gagne les vertes vallées du Valinor.

http://remacle.org/bloodwolf/eglise/climaque/escalier1.htm