Nos lectrices montent au créneau et elles sont géniales et rebelles. Notre lectrice Muriel nous écrit de Dordogne et lisez, c’est sublime, son message contre les masques. Comment survivre à notre apocalypse…

Nos lectrices montent au créneau et elles sont géniales et rebelles. Notre lectrice Muriel nous écrit de Dordogne et lisez, c’est sublime. Comment survivre à notre apocalypse…

Très beau message, merci je me sens moins seule. D’autres personnes ressentent ce que je ressens : ce monde immonde , cette connerie ambiante désespérante, cette solitude quand dans votre famille vous devenez « le complotiste de service « pessimiste » »négatif » « alarmiste »; je me met à haïr ma propre famille ! J’ai aussi mon chapelet, ma maison dans dans un îlot de verdure au fins fond de la Dordogne, mon potager (inondé pour l’heure et à la merci du chevreuil qui est bien plus expert que moi en matière de survie). Ici au moins, le confinement avec encore du travail possible en télétravail fut royal, pause déjeuner au potager.

Mais pas de secte , de clan organisé dans une vision commune , solitude face à l’avenir. Ce qui me vient le plus à l’esprit, aujourd’hui (et finalement il me semble que depuis l’âge de deux ans je cogite cet aspect) c’est le constat de la destruction des liens humains comme une « oeuvre »ancienne, sournoise, lancinante,obsédée, perverse, odieuse, immonde, méthodique (ceux qui y réfléchissent et avec patience obtiennent des résultats et probablement en tirent un très grand plaisir) sont eux très certainement en lien ! Je ressens cette chose au plus profond de mon être et toute la souffrance humaine m’horrifie et me traverse comme une expérience de plus en plus insupportable. Je prie en marchant dans l’odeur des pins, en traversant les bois à la recherche des girolles. Seules les odeurs me rassurent, me font espérer … ah ouf çà, çà sent bon ! le pied de tomates, l’odeur des chats qui viennent se blottir, même la puanteur du purin d’ortie sent bon! Mais pour le reste , je suis en désespérance totale et me demande combien de temps je survivrais à l’observation de cette destruction du lien. Exemple : j’ai été tellement bien au boulot avec les gens et là, depuis cet épisode , covid 19, je suis envahie d’une immense tristesse face à « la connerie » : je vacille , je perd pieds, je me renferme toujours plus avec une déception toujours plus grande. Alors oui le refuge c’est l’îlot de verdure (bien hostile aussi parce que : on ne devient pas survivaliste comme çà d’un coup de baguette magique, dans la nature, hein ! se taper les tiques et les aoûtas quand on va ramasser les châtaignes à l’automne c’est tout un art )!

Le refuge c’est aussi Internet : le soulagement de voir d’entendre de lire qu’on est pas seul complètement : d’autres personnes … avec qui échanger…

Mais tu sais , tu vois la censure, la capacité, la toute-puissance de ces ordures à encore pouvoir te priver du seul truc qu’il te reste pour créer du lien , de la compréhension, du désir de comprendre, un instrument , un outils pour satisfaire ta légitime et salvatrice curiosité.

Le sadisme et l’humiliation n’ont pas de limite, et, oui , la punition est pendante : te livrer le message continuellement que çà aussi , « on » peut te le supprimer …

Mais le pire reste cette division , cette destruction familiale abominable.

Je peux prier avec ou sans chapelet

Cette destruction est juste immonde, incommensurable, abjecte.

Je prie sans relâche et sans espoir , je suis déjà dans un autre monde à me battre avec des chevreuils, des sangliers, des chats sauvages, des limaces , mais le genre humain lobotomisé qui me visionne comme une complotiste là je ne peux plus, je n’en peux plus.

Merci pour ce message David (autorisant l’expression d’une forme de désespoir)

Merci aux gens courageux qui continuent d’écrire, qui continuent de créer une dynamique de partage

Merci à cette femme surement décrite complotiste par wikipedia Mme Rauni luukanen Kilde (là pas de féministes pour hurler au féminicide ben oui pauvres idiotes utiles ! je veux dire comment seigneur pardonner son prochain dans ces conditions ?)

Non , c’est mort , je ne peux pas, je ne m’auto-flagelle pas d’entrer en haine contre la connerie NON !

Non, je ne m’en veux pas de haïr les connards qui entrent dans tous les pièges à la con

Mes propres amis avec qui je naviguais tranquillement , des gauchistes qui , du haut de leur « haute éducation, culture ou diplômes » tombent dans le discours « greta how dare you…Greta la fournaise » comme dirait Mr Guillet.

Des gens censé « être scientifique » : océanographe physicien , ingénieurs agronomes, professeur mathématicien peu importe leur titre ou éducation , ils lisent encore le monde !

mais c’est tout de même chaud d’en arriver là !

Parce que foncièrement j’aime mon prochain

J’ai toujours aimé mon prochain mais là , non, c’est mort,

Et plus je continue de tenter d’aimer mon prochain, plus je me met à haïr mon prochain !

Je hais l’humanité putain

l’autre jour au tribunal des tutelles ! tout le monde avec son masque ! foule ! cohue! partout les putains de scotch par terre …Débordés , dépassés ! la reprise dans le « new normal » social distances RIDICULE , idem au boulot ! la règle : un bureau pour 3 personnes devient 1 bureau pour 1 personne : prière de réserver son bureau avant de venir , résultat : tout le monde agglutiné dans le couloir à tchatcher COOL ! Au resto idem table de 6 personnes comme d’hab ! cool pas de connerie stupide !

d’où on va vous faire devenir anti -humain … Journée qui me redonne espoir en l’humain quand je désespères là au moins j’ai repris espoir ce jour !

Pitié qui me confessera ?

Là je ris de bon coeur !

Comme quoi faut toujours garder un ptit fond d’espoir , de dérision, de rire

Et rien n’empêche de crier , hurler son désespoir merde !

Merci Mr bonnal pour votre courage

Muriel