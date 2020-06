re

Les manifestants de Seattle ont décidé qu’ils allaient nous donner un exemple vivant et respirant de la façon dont le monde devrait vraiment fonctionner. La police a été complètement expulsée d’une zone de six pâtés de maisons du centre-ville de Seattle, et des gardes armés ont été postés à toutes les entrées de la « zone autonome de Capital Hill » afin de s’assurer que leur « utopie » ne soit pas interrompue. Au début, les gens dansaient et chantaient dans les rues, de la nourriture gratuite était distribuée à tout le monde, des jardins commençaient et des films gratuits étaient joués la nuit sous les étoiles. Ce fut un début glorieux pour «CHAZ», mais en quelques heures, des problèmes majeurs ont commencé à se développer.

Eh bien, il s’avère que les sans-abri ont attrapé plus de nourriture que ce qu’ils auraient dû, et cela a créé une véritable crise…

Oui, elle était assez sérieuse.

Si vous vivez près de CHAZ et que vous avez des «substituts de viande végétaliens, fruits, avoine, produits à base de soja, etc.» allongés, il y a des radicaux vraiment affamés qui apprécieraient vraiment l’aide.

Mais s’il vous plaît, ne leur apportez rien qui a été lourdement traité, car cela les mettra simplement en colère et si vous essayez de leur donner quelque chose qui contient de la vraie viande qui pourrait potentiellement déclencher une émeute.

