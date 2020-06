Poutine a signé la loi sur le registre numérique unique qu’on le suppliait de ne pas entériner et qui a été votée à toute vitesse, pendant que les moscovites étaient confinés par les mesures de Sobianine. Certains amis me disent qu’il sait ce qu’il fait, qu’il faut lui faire confiance, je ne demande que ça, mais ça devient parfois compliqué.

En entérinant cette loi,il s’aliène une bonne partie de son électorat. Nikita Mikhalkov a fait deux émissions pour dénoncer la dictature numérique globaliste qu’on cherche à installer. Je vois les orthodoxes et les patriotes tomber les uns après les autres à tout le moins dans la perplexité. Dimanche, Natacha Rimm m’a dit que Poutine attendait pour réagir que soient votées les modifications apportées à la constitution. Ces modifications sont très souhaitées et souhaitables, car elles favorisent la récupération de la souveraineté de la Russie, et affirment ses valeurs morales.

J’ai vu une émission d’un politologue russe, Sergueï Mikheïev, qui analyse tout cela avec beaucoup de sagesse, et reproche aux libéraux de se mobiliser contre une imitation de l’occident qu’eux-mêmes demandaient constemment. Pour lui, quelle que soit la direction que prend Poutine, l’opposition est inexistante, l’opposition, c’est une collection de marionnettes, et le malheur, dit-il, est que Poutine ne soit précisément pas le dictateur qu’on représente. Ni un dictateur, ni un tsar. Or il faudrait de la décision, il faudrait comprendre que rien de bon ne viendra jamais de l’occident, et qu’il ne sert à rien de l’imiter ou de chercher à lui plaire, il faudrait arrêter de penser que tout là bas est merveilleux et tout, ici, arriéré. La question n’est pas dans l’argent qu’ont les uns et les autres, dit-il, la question est dans la façon dont les Russes se considèrent, dans leur reniement de ce qu’ils sont, et dans la perte de leur foi, en Dieu et en eux-mêmes.

Une amie me parle de la « foi en la jeunesse » qu’affirme une vieille artiste-peintre que je connais également. Cette histoire de foi en la jeunesse m’a toujours interloquée, depuis la mienne, de jeunesse, quand je contemplais les affreux petits imbéciles troskistes des facs soixante-huitardes, les hippies nunuchons des fêtes perpétuelles, toute cette politique stupide dont on avait la tête farcie, dans ma génération, ces discours trotskistes ou maoïstes glaçants, et parallèlement cette inconscience béate de ceux qui « découvraient le bonheur et la liberté » et pensaient qu’on était jeune pour toujours. Je savais déja que ces gens élèveraient des imbéciles pires qu’eux-mêmes, qui avaient déjà la cervelle lavée par la propagande et le conformisme des idées à la mode. Je ne vois pas très bien comment des jeunes élevés par des gens qui n’ont rien transmis pourraient se révéler tout à coup les sauveurs de la planète.

https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/