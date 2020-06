Les mondialistes eugénistes paniquent?

M’est avis qu’ils se délectent plutôt de nous voir plonger la tête la première à chacune de leurs mauvaises blagues…

Le coup du super virus : aller hop tout le monde plonge.

Le coup du racisme : aller hop tous les blancs se couchent.

Et pendant ce temps l’économie coule doucement mais sûrement, et la culture européenne/occidentale se désintègre un peu plus…

« Faire du bruit à l’est et/pour attaquer à l’ouest »

« diviser pour mieux régner »

…

On nous parle souvent des 1% vs les 99%, et certains s’étonnent que les 99% ne réagissent pas, mais c’est oublier que ces 99% sont divisés en multiples catégories afin d’éviter toute cohésion.

En occident c’est simple : autochtones vs importés, hommes vs femmes, hétéros vs LGBTQ (RSTU…), autochtones patriotes/nationalistes vs autochtones mondialistes/cosmopolites, pauvres vs riches, public vs privé, …

Comment voulez-vous que tout ce beau monde s’entende?

Il est très facile pour nos maîtres de nous agiter/manipuler, car ils travaillent depuis longtemps pour nous couper de nos racines, de notre culture, de notre histoire, de nos croyances, de nos familles, …

J’ai 40 ans et il m’a fallu parcourir un long chemin avant de reprendre mes esprits et de me tourner vers la tradition, tout gauchisé et américanisé que j’étais.

Je dois réapprendre notre histoire, je dois parcourir les chemins de France pour découvrir notre géographie, …

Pour 1 qui sort la tête de l’eau combien coulent?

Il va falloir se réinventer localement, mais il n’y a plus rien à attendre du monde, de la masse.

https://www.henrymakow.com/