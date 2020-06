Un lecteur : S’il n’y a plus d’électricité, plus d’internet donc il n y a plus de bitcoin. Le bitcoin est une chimère éphémère comme le covid.

Le bitcoin est le covid de la finance.

L’or est la monnaie des rois,

l’argent est la monnaie des messieurs,

le troc est la monnaie des paysans,

la dette (monnaie de papier/ monnaie fiduciaire incluant le bitcoin) est la monnaie des esclaves.

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/us-gun-purchases-coronavirus-record